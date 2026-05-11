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MILAN-ATALANTA

Milan, dentro e fuori da ‘San Siro’ maxi-contestazione dei tifosi all’indirizzo di Furlani

La contestazione dei tifosi della Curva Sud del Milan, durante la partita contro l'Atalanta, all'indirizzo dell'amministratore delegato Giorgio Furlani
Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, è stato sonoramente contestato dai tifosi rossoneri dentro e fuori da 'San Siro': prima, durante e dopo la partita persa per 2-3 dal Diavolo di Massimiliano Allegri contro l'Atalanta. Il punto
Daniele Triolo Redattore 

La domenica di Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi a 'San Siro' e poi persa, 2-3, dai rossoneri di Massimiliano Allegri contro la 'Dea' di Raffaele Palladino è stata caratterizzata anche e soprattutto dalla mega contestazione riservata dai tifosi milanisti all'indirizzo dell'amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, Giorgio Furlani.

Già in settimana, quando si erano sparse le prime voci di un Furlani determinato a rimpiazzare l'allenatore Allegri e il direttore sportivo Igli Tare con la coppia composta da Vincenzo Italiano e Tony D'Amico e orientato a dire di no al possibile approdo in rossonero di Robert Lewandowski, considerato troppo vecchio, i supporters del Milan si erano messi in moto con una petizione online per chiedere la testa dell'AD.

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La petizione, indirizzata a Gerry Cardinale, per chiedere il licenziamento di Furlani ha superato quota 47mila firme. Un evidente segno del dissenso verso l'operato di Furlani alla guida del club. Secondo i tifosi, l'ex portfolio manager del fondo Elliott, confluito in RedBird dopo il passaggio di proprietà della società rossonera, ha una visione esclusivamente affaristica e finanziaria del Milan, a discapito dei risultati sportivi. E, in effetti, questi ultimi sono sotto gli occhi di tutti.

Cori dentro e fuori, una coreografia improvvisata in Curva Sud

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Ieri, quindi, i tifosi della Curva Sud, cuore pulsante della tifoseria organizzata rossonera, si erano dati appuntamento fuori dallo stadio di 'San Siro', prima di Milan-Atalanta, per una maxi-protesta nei confronti di Furlani. Con lo striscione 'Furlani vattene' e diversi cori che invitavano il dirigente a togliersi dai piedi, i sostenitori del Milan hanno animato l'immediato pre-partita. Quindi, all'interno dello stadio, con le torce dei propri cellulari hanno creato la scritta 'G.F. Out', ovvero 'Giorgio Furlani Out'. Accompagnando il tutto con altri cori.

Durante la partita, poi, la Curva Sud ha incitato la squadra, salvo perdere la pazienza nel momento del secondo gol subito. E poi abbandonando lo stadio alla terza rete dell'Atalanta. Tra un coro, poi, di invito a Furlani ad andare via e uno di giubilo e gloria per l'idolo di casa, Paolo Maldini, Milan-Atalanta è terminata con l'assalto finale del Diavolo che, per poco, non ha rimediato un insperato pareggio. Un po' di marasma c'è stato anche nel post-partita. Alcuni tifosi hanno aspettato l'uscita di Furlani dallo stadio. Non riuscendo, però, a combinare l'incontro che tanto avrebbero voluto.

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