Il Milan perde ancora: stavolta 2-3 contro l'Atalanta con due gol negli ultimi minuti in un minino di reazione. Ma i rossoneri hanno giocato di nuovo malissimo, senza voglia per 75 minuti. Ora mancano le partite contro Genoa e Cagliari per chiudere la stagione. La squadra di Massimiliano Allegri deve vincerle entrambe per qualificarsi in Champions League, non può più permettersi errori. Prima e durante la partita, la Curva Sud ha protestate veemente contro l'operato in queste stagioni dell'amministrato delegato Giorgio Furlani. Cori come "Furlani vattene" e una coreografia prima del fischio iniziale della partita: "GFOut". Messaggi chiari, come lo è stato quello di lasciare la curva vuota dopo 50 minuti di partita e il terzo gol della Dea. Protesta che continua anche dopo la partita.
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Milan, Curva Sud rossonera fuori allo stadio: continua la protesta contro Furlani | PM
Come raccolto dalla redazione di Pianeta Milan, la Curva Sud rossonera ha continuato la protesta fuori San Siro contro Furlani. I dettagli dal nostro inviato Stefano Bressi
Milan-Atalanta 2-3, Curva Sud contro Furlani anche dopo la partita—
Come raccolto dalla redazione di Pianeta Milan, la Curva Sud rossonera ha continuato la protesta contro Giorgio Furlani anche dopo il triplice fischio dell'arbitro Zufferli. Parte della Curva Sud si è radunata infatti all'uscita del garage, in attesa della squadra e - soprattutto - dell'amministratore delegato Giorgio Furlani. A protezione c'era però un cordone di forze dell'ordine che ha scoraggiato l'adunata dei tifosi, che successivamente si sono allontanati dalla zona. Il clima rimane comunque teso
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