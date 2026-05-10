Il Milan perde ancora: stavolta 2-3 contro l'Atalanta con due gol negli ultimi minuti in un minino di reazione. Ma i rossoneri hanno giocato di nuovo malissimo, senza voglia per 75 minuti. Ora mancano le partite contro Genoa e Cagliari per chiudere la stagione. La squadra di Massimiliano Allegri deve vincerle entrambe per qualificarsi in Champions League, non può più permettersi errori. Prima e durante la partita, la Curva Sud ha protestate veemente contro l'operato in queste stagioni dell'amministrato delegato Giorgio Furlani. Cori come "Furlani vattene" e una coreografia prima del fischio iniziale della partita: "GFOut". Messaggi chiari, come lo è stato quello di lasciare la curva vuota dopo 50 minuti di partita e il terzo gol della Dea. Protesta che continua anche dopo la partita.