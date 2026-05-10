Pagelle Milan-Atalanta 2-3: si salva solo Pavlovic, tutti allo sbando

Che sarebbe stata una serata difficile si era capito da prima che iniziasse la partita, quando alla Roma regalano una vittoria che sembrava ormai impossibile. Pronti, via e l'inizio di partita conferma subito tutto. La squadra è arrembante e Rabiot colpisce subito un palo, ma pochi minuti dopo c'è la doccia fredda: l'Atalanta passa in vantaggio con grande facilità. Ederson si gira in area e trafigge Maignan. La reazione non c'è (o comunque è troppo leggera) e addirittura arriva il secondo gol nerazzurro. Un risultato pesante, ma che probabilmente non è sincero. I rossoneri provano a creare, la voglia non manca, ma non è serata. I nerazzurri fanno gol con due tiri, il Milan se li mangia con Rafa Leao e Saelemaekers davanti alla porta. Il primo tempo finisce tra i fischi assordanti. La ripresa comincia come peggio non si può: subito il terzo gol, su papera di Maignan ed errore precedente in costruzione. Poi il Milan gioca sicuramente meglio, crea anche tanto, ma di gol neanche l'ombra. Semba un anatema sulla squadra rossonera. Al palo si aggiunge una traversa, un gol annullato e diversi miracoli di Carnesecchi, in serata di grazia. 16 tiri, nessun gol. Al diciassettesimo ci riesce Pavlovic e, forse, non è un caso. Unico davvero positivo. Nel finale il Milan ha altre tre palle gol, con un rigore segnato. Ma il destino è segnato. 4 sconfitte, un pareggio e una vittoria la striscia aperta. La situazione è grave, ma al Milan gira tutto storto.