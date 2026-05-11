A Tare vengono internamente rinfacciati gli acquisti di Jashari e Nkunku, costati poco più di 70 milioni di euro e bocciati poi da campo e critica. Al di là della limitata autonomia di movimento, la sensazione è che abbia sparato a salve le sole due cartucce concessagli: un peccato mortale. Successivamente, Moretto ha parlato anche di Tony D'Amico e Vincenzo Italiano, un binomio accostato al Milan in caso di addio di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Ecco cosa ne pensa l'esperto di calciomercato.