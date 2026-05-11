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Milan, Moretto: “Cardinale è pronto a stravolgere tutto. Il futuro di Tare e la posizione di D’Amico”

Gerry Cardinale, proprietario Milan
Cardinale pronto alla rivoluzione: tutte le aree del Milan sono sotto esame. Moretto avvisa: "Senza Champions League addio al colpo Leon Goretzka"
Redazione PM

La sconfitta contro l'Atalanta, arrivata in un clima di contestazione e che rischia di compromettere la corsa Champions dei rossoneri, si porta dietro più di un dubbio sul futuro del Milan. Come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, tutte le aree del club rossonero sarebbero a rischio: dai vertici della dirigenza a Massimiliano Allegri, passando per i giocatori e gli obiettivi di calciomercato. Non è esclusa una rivoluzione totale in Via Aldo Rossi, con Cardinale che non avrebbe apprezzato gli alti e bassi di questa stagione.

Moretto sul futuro del Milan

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Il giorno dopo l'incubo di San Siro, Matteo Moretto ha fatto il punto sulle recenti tensioni scoppiate all'interno della società rossonera. Il noto esperto di calciomercato si è espresso sul futuro del direttore sportivo Igli Tare e sul suo possibile sostituto, ma ha anche fornito importanti aggiornamenti sul fronte Goretzka. Di seguito, un estratto del suo intervento nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

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"Cardinale a fine anno traccerà una linea e deciderà, anche in base ai risultati sportivi, come e se migliorare l'organigramma rossonero. In questo momento di grande difficoltà, tutte le aree sono sotto osservazione da parte del proprietario. Tra le varie figure, anche il futuro del direttore sportivo Igli Tare è sotto esame. Ci sono tanti dubbi all'interno della società. Entrare in Champions è fondamentale. Un contro è andare a trattare con Goretzka dicendogli che il prossimo anno giocherà in Champions, un altro è privare un giocatore del suo livello di questa competizione. Le ultime partite saranno molto importanti".

A Tare vengono internamente rinfacciati gli acquisti di Jashari e Nkunku, costati poco più di 70 milioni di euro e bocciati poi da campo e critica. Al di là della limitata autonomia di movimento, la sensazione è che abbia sparato a salve le sole due cartucce concessagli: un peccato mortale. Successivamente, Moretto ha parlato anche di Tony D'Amico e Vincenzo Italiano, un binomio accostato al Milan in caso di addio di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Ecco cosa ne pensa l'esperto di calciomercato.

"In questo momento sono tutti coinvolti nel raggiungimento dell'obiettivo. Le dichiarazioni di Tare possono essere fatte per stemperare gli animi, ma dentro il sentiment può essere diverso. Con Giuntoli che sarà il nuovo DS dell'Atalanta, Tony D'Amico potrebbe essere un nome buono per il Milan. Anche Italiano è stato accostato, ma per quanto mi risulta non è una pista da seguire. Se arriva D'Amico non è detto che arrivi anche Italiano, il binomio non è legato e non ha ragione di esserci".

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