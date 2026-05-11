Quindi Marchetti ha affrontato il discorso della possibile dismissione di Allegri: "Al massimo è lui che oggi decide di andare via, anche perché chi ha il coraggio di cacciarlo? Comunque bisognerà capire che ruolo avrà Furlani in questo Milan di Cardinale e poi che linea si seguirà. Su Tare, Marchetti ha infine chiosato: "Chi l’ha scelto? Furlani dopo un momento di sintesi con gli altri. Vi ricorderete all’inizio dell’estate Paratici come nuovo DS. Furlani ha preso un aereo, è andato da Cardinale, ed è stato discusso Tare, che era una scelta di Zlatan Ibrahimović, anche perché Paratici non rispettava le idee dell’AD rossonero”. Insomma, in casa Milan cantano troppi galli e ri risultati sono sotto gli occhi di tutti.