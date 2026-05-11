Nuovo allenatore Milan, se salta Allegri occhio all’opzione Farioli. Attenzione alla posizione di Furlani
Milan, Marchetti: "Allegri? Al massimo è lui che oggi decide di andare via"—
Luca Marchetti, giornalista sportivo di 'Sky Sport', è intervenuto nel post-partita di Milan-Atalanta 2-3 di ieri sera per fare un po' di chiarezza sulla situazione. “Il nuovo DS del Milan potrebbe essere D’Amico. Ci sono stati anche dei colloqui ad interposta con Paratici, oggi alla Fiorentina. Il discorso delle due anime del Milan ancora esiste, ed esiste anche quest’anno: vedi Jean Philippe Mateta-Victor Boniface, Samuele Ricci-Ardon Jashari. C’è sempre stata questa doppia anima del Milan".
Quindi Marchetti ha affrontato il discorso della possibile dismissione di Allegri: "Al massimo è lui che oggi decide di andare via, anche perché chi ha il coraggio di cacciarlo? Comunque bisognerà capire che ruolo avrà Furlani in questo Milan di Cardinale e poi che linea si seguirà. Su Tare, Marchetti ha infine chiosato: "Chi l’ha scelto? Furlani dopo un momento di sintesi con gli altri. Vi ricorderete all’inizio dell’estate Paratici come nuovo DS. Furlani ha preso un aereo, è andato da Cardinale, ed è stato discusso Tare, che era una scelta di Zlatan Ibrahimović, anche perché Paratici non rispettava le idee dell’AD rossonero”. Insomma, in casa Milan cantano troppi galli e ri risultati sono sotto gli occhi di tutti.
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