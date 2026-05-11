In una serata segnata dalla contestazione e da un passivo pesante, il Milan trova un inaspettato raggio di sole nella prestazione di Cristopher Nkunku. Subentrato a Loftus-Cheek all'intervallo del match contro l' Atalanta, l'attaccante francese classe 1997 è stato l'unico in grado di scuotere i rossoneri. Oltre al rigore, prima conquistato e poi trasformato al 94' per il definitivo 3-2, l'ex Chelsea ha mostrato una vivacità che mancava da mesi, centrando lo specchio della porta in 3 occasioni su 5 tiri totali e mantenendo alta la precisione nel palleggio, con 19 passaggi riusciti su 20 tentati (95% di successo).

Basta questo? Sicuramente no. Ma che serva da lezione

Che sia chiaro: una rondine non fa primavera. Impossibile parlare di rinascita. Ma certamente di scossa d'orgoglio. Visto il nulla generale, è già qualcosa a cui aggrapparsi, anche per le prossime due partite. Una singola prestazione, però, non cancella mesi di anonimato né sposta i piani di un mercato che non aspetta nessuno: con Genoa e Cagliari dovrà tornare a ruggire, altrimenti quel gol rimarrà solo l'ultima, inutile firma prima di un addio già scritto. Il francese ha lanciato un segnale chiarissimo ad Allegri e alla società ('non sono un centravanti, lasciatemi svariare' ) ma ora avrà solo due partite per certificare che non si è trattato di un caso.