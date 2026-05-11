Milan, Tare: "Dobbiamo prenderci tutti le nostre responsabilità" — In un clima di contestazione pauroso, sia all'indirizzo dell'amministratore delegato Giorgio Furlani (fuori e dentro da 'San Siro') sia all'indirizzo della squadra, nel corso della partita, almeno qualcuno della dirigenza ci ha messo la faccia. Nel post-partita di Milan-Atalanta, infatti, si è presentato a radio e televisioni il direttore sportivo Igli Tare.

"Futuro? Solo speculazioni. Onestamente vi dico una cosa" — Tare, preannunciando la possibilità che il Milan di Allegri vada in ritiro in questa settimana, ha sottolineato: «L’attenzione è mancata, inutile nasconderci. Dobbiamo prenderci tutti le nostre responsabilità, i tifosi meritano un’altra squadra. Dobbiamo analizzare bene quanto successo contro l’Atalanta e più in generale quanto accaduto nelle ultime settimane. Si è persa serenità ma prendiamo di buono il fatto di avere il destino ancora nelle nostre mani».

Tare ha anche avuto modo di parlare del suo futuro, visto che è segnalato in bilico, con l'AD Furlani che sarebbe pronto a sostituirlo con Tony D'Amico, in uscita proprio dall'Atalanta. «Le indiscrezioni su di me? Solo speculazioni, se sei a questi livelli devi saper reggere anche questa pressione: onestamente non ho avuto nessun segnale da parte della società».