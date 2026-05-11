Milan, Tare: "Dobbiamo prenderci tutti le nostre responsabilità"—
In un clima di contestazione pauroso, sia all'indirizzo dell'amministratore delegato Giorgio Furlani (fuori e dentro da 'San Siro') sia all'indirizzo della squadra, nel corso della partita, almeno qualcuno della dirigenza ci ha messo la faccia. Nel post-partita di Milan-Atalanta, infatti, si è presentato a radio e televisioni il direttore sportivo Igli Tare.
"Futuro? Solo speculazioni. Onestamente vi dico una cosa"—
Tare, preannunciando la possibilità che il Milan di Allegri vada in ritiro in questa settimana, ha sottolineato: «L’attenzione è mancata, inutile nasconderci. Dobbiamo prenderci tutti le nostre responsabilità, i tifosi meritano un’altra squadra. Dobbiamo analizzare bene quanto successo contro l’Atalanta e più in generale quanto accaduto nelle ultime settimane. Si è persa serenità ma prendiamo di buono il fatto di avere il destino ancora nelle nostre mani».
Tare ha anche avuto modo di parlare del suo futuro, visto che è segnalato in bilico, con l'AD Furlani che sarebbe pronto a sostituirlo con Tony D'Amico, in uscita proprio dall'Atalanta. «Le indiscrezioni su di me? Solo speculazioni, se sei a questi livelli devi saper reggere anche questa pressione: onestamente non ho avuto nessun segnale da parte della società».
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