È già in discussione il ruolo di DS? “Onestamente non ho avuto nessun segnale da parte della società. Mi concentro totalmente sul lavoro. Se raggiungiamo l’obiettivo abbiamo fatto un grande lavoro. Tutto il resto fa parte del nostro mestiere, tutte le speculazioni… Se sei a questo livello devi saper leggere tutta la pressione attorno a te, non è importante. Per me è importante mantenere la calma, tenere la testa giusta per affrontare le ultime due partite”.

Quanto ha pesato la contestazione di questa sera? “I tifosi hanno il diritto di contestare. Il loro pensiero è fondamentale. In questo momento vedo più un problema mentale. La squadra non è serena, ha perso un po’ di tranquillità. Quello che abbiamo avuto nei mesi passati. Ma anche il fatto che da quando siamo usciti dalla lotta per il primo posto il distacco che abbiamo avuto dalle altre ci ha tolto qualcosa. Adesso è importante avere la mente fredde, dobbiamo accettare le critiche che sono giuste, ma allo stesso tempo dobbiamo saper reagire perché nelle ultime due partite dobbiamo cercare di raggiungere questo obiettivo che ci porta un passo in avanti per il futuro”.