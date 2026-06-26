I rossoneri accelerano per l'attaccante portoghese: sul piatto 45 milioni tra parte fissa e bonus. Mendes tesse la tela del super colpo estivo
Milan, ecco la probabile formazione con Amorim da allenatore
La priorità del Milan, in vista dell'imminente sessione estiva di calciomercato e come concordato tra il tecnico Rúben Amorim e la dirigenza, è l'acquisto di un grande centravanti. Nelle ultime ore, il club di Via Aldo Rossi ha tradotto i buoni propositi in evidenza dei fatti, inviando una prima offerta ufficiale al PSG per il cartellino di Gonçalo Ramos.
Il Milan è entrato in scena subito per l'attaccante portoghese, muovendosi con largo anticipo rispetto alle tempistiche a cui il Diavolo ha abituato i propri tifosi per i grandi colpi di mercato. L'obiettivo è chiaro: anticipare una concorrenza che si preannuncia folta ed agguerrita, assicurando subito ad Amorim il pilastro della nuova fase tecnica rossonera.
Le cifre dell'affare e la mediazione di Jorge MendesSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la prima proposta formulata dal Milan per Ramos è strutturata su una base fissa inferiore ai 40 milioni di euro richiesti inizialmente dal club francese. Tuttavia, la valutazione complessiva dell'operazione può toccare i 45 milioni di euro, includendo bonus facilmente raggiungibili.
Al calciatore classe 2001 è stato prospettato un contratto pluriennale da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus legati al rendimento personale e di squadra. Un ruolo cruciale nella trattativa lo sta giocando il suo procuratore, Jorge Mendes, che vanta storicamente ottimi rapporti con il management di Via Aldo Rossi e che potrebbe agevolare la quadratura del cerchio con la dirigenza parigina.
Nota a bilancio: Il PSG acquistò Ramos a titolo definitivo nel 2024 per 65 milioni di euro, dopo un iniziale periodo di prestito dal Benfica. Questa prima offerta rossonera obbliga i francesi a valutare una potenziale minusvalenza o a negoziare una formula creativa sui bonus.
I numeri di Gonçalo Ramos: efficacia sotto portaNonostante una stagione caratterizzata da un minutaggio non sempre continuo all'ombra della Torre Eiffel, Ramos ha dimostrato una straordinaria efficacia realizzativa. Nell'ultimo campionato ha collezionato 12 gol e 2 assist in appena 1.704 minuti spesi sul terreno di gioco.
I dati certificano la sua natura di predatore d'area di rigore, mostrando una media realizzativa d'élite in Europa:
- Incidenza diretta: una contribuzione a una rete della squadra ogni 122 minuti di gioco.
- Frequenza di tiro: alta percentuale di tiri nello specchio rispetto ai tocchi totali nell'area avversaria.
|Squadra
|Presenze
|Gol
|Assist
|Benfica
|106
|41
|12
|Paris Saint-Germain
|136
|45
|10
Perché Rúben Amorim vuole Ramos a MilanelloIl nuovo allenatore rossonero è stato categorico: vuole un grande attaccante che sia prima di tutto un leader tecnico. Ramos risponde perfettamente a questo identikit. È un punto di riferimento offensivo di assoluta qualità, capace di ripulire i palloni sporchi, legare il gioco con la trequarti e trascinare i compagni con i suoi movimenti coordinati senza palla.
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