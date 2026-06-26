La priorità del Milan, in vista dell'imminente sessione estiva di calciomercato e come concordato tra il tecnico Rúben Amorim e la dirigenza, è l'acquisto di un grande centravanti. Nelle ultime ore, il club di Via Aldo Rossi ha tradotto i buoni propositi in evidenza dei fatti, inviando una prima offerta ufficiale al PSG per il cartellino di Gonçalo Ramos.

Il Milan è entrato in scena subito per l'attaccante portoghese, muovendosi con largo anticipo rispetto alle tempistiche a cui il Diavolo ha abituato i propri tifosi per i grandi colpi di mercato. L'obiettivo è chiaro: anticipare una concorrenza che si preannuncia folta ed agguerrita, assicurando subito ad Amorim il pilastro della nuova fase tecnica rossonera.

Le cifre dell'affare e la mediazione di Jorge Mendes

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la prima proposta formulata dal Milan per Ramos è strutturata su una base fissa inferiore ai 40 milioni di euro richiesti inizialmente dal club francese. Tuttavia, la valutazione complessiva dell'operazione può toccare i, includendo bonus facilmente raggiungibili.

Al calciatore classe 2001 è stato prospettato un contratto pluriennale da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus legati al rendimento personale e di squadra. Un ruolo cruciale nella trattativa lo sta giocando il suo procuratore, Jorge Mendes, che vanta storicamente ottimi rapporti con il management di Via Aldo Rossi e che potrebbe agevolare la quadratura del cerchio con la dirigenza parigina.

Nota a bilancio: Il PSG acquistò Ramos a titolo definitivo nel 2024 per 65 milioni di euro, dopo un iniziale periodo di prestito dal Benfica. Questa prima offerta rossonera obbliga i francesi a valutare una potenziale minusvalenza o a negoziare una formula creativa sui bonus.

I numeri di Gonçalo Ramos: efficacia sotto porta

Nonostante una stagione caratterizzata da un minutaggio non sempre continuo all'ombra della Torre Eiffel, Ramos ha dimostrato una straordinaria efficacia realizzativa. Nell'ultimo campionato ha collezionatospesi sul terreno di gioco.

I dati certificano la sua natura di predatore d'area di rigore, mostrando una media realizzativa d'élite in Europa:

Incidenza diretta : una contribuzione a una rete della squadra ogni 122 minuti di gioco.

: una contribuzione a una rete della squadra ogni 122 minuti di gioco. Frequenza di tiro: alta percentuale di tiri nello specchio rispetto ai tocchi totali nell'area avversaria.

Squadra Presenze Gol Assist Benfica 106 41 12 Paris Saint-Germain 136 45 10

Perché Rúben Amorim vuole Ramos a Milanello

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Il nuovo allenatore rossonero è stato categorico: vuole un grande attaccante che sia prima di tutto un. Ramos risponde perfettamente a questo identikit. È un punto di riferimento offensivo di assoluta qualità, capace di ripulire i palloni sporchi, legare il gioco con la trequarti e trascinare i compagni con i suoi movimenti coordinati senza palla.Nelle idee tattiche di Amorim, il portoghese deve tornare ad essere quel fattore determinante ammirato a Lisbona, capace di aggiungere punti pesanti in classifica attraverso la finalizzazione del gioco corale. Dopo aver segnato la storia recente di Benfica e PSG, per Gonçalo Ramos potrebbero ora spalancarsi ufficialmente le porte di Milanello per la definitiva consacrazione in Serie A.