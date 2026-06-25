Il calciomercato del Milan entra nel vivo, con una grandissima accelerazione per quanto riguarda il nuovo numero 9. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il club rossonero ha rotto gli indugi per Gonçalo Ramos, attaccante del PSG, diventato la prima scelta per rinforzare il reparto offensivo.

Calciomercato Milan, affondo per Ramos

Un papista molto calda che trova conferme anche su più fronti:hanno infatti rivelato che la trattativa è in pieno corso e che il Milan ha presentato già un'offerta ufficiale al club parigino per convincere a liberare il giovane.

I primi contatti con l'agente del calciatore, ovvero Jorge Mendes, sono stati più che positivi. Amos ha già espresso il gradimento totale per il Milan, rimanendo affascinato dal progetto rossonero.

L'identikit perfetto

Il profilo di, classe 2001, rappresenta il tipico calciatore moderno. L'ex uomo delè reduce da una stagione aldove, seppure non la prima scena, è riuscito comunque a contribuire per il bene della squadra, mettendo a segno due assist per i compagni.

Nonostante l'offerta, l'operazione presenta comunque degli ostacoli. Il primo è di natura puramente economica: il PSG valuta il cartellino del proprio giocatore vicino ai 40 milioni di euro. Il secondo ostacolo, invece, è legato alla concorrenza: il Milan non è l'unico club sul giocatore. Sul giocatore ci sarebbe anche l'Atletico Madrid.