Il ribaltone di calciomercato all'interno della rosa del Milan investe in pieno anche la difesa. Nel summit andato in scena giovedì a Milanello, il nuovo allenatore Rúben Amorim ha consegnato al proprietario Gerry Cardinale e alla dirigenza rossonera la lista dei quattro profili bocciati per il nuovo progetto tecnico. Accanto ai nomi di David Odogu, Youssouf Fofana e Christopher Nkunku figura anche quello di Fikayo Tomori. Per il difensore inglese, arrivato dal Chelsea e colonna dello Scudetto 2022, si profila un clamoroso trasferimento a sorpresa in Serie A alla corte della Lazio di Gennaro Gattuso.

Calciomercato Milan: Tomori ai margini e il nodo della scadenza 2027

L'asse con la Lazio: l'ostacolo ingaggio e l'idea della spalmatura

Ipotesi scambio alla pari con Nuno Tavares

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L'esterno sinistro portoghese è da tempo un vecchio pallino degli uomini di mercato del Diavolo;

Le caratteristiche tattiche dell'ex Arsenal si sposerebbero alla perfezione con il credo calcistico di Amorim;

L'unico dettaglio da limare resta la percentuale del 40% sulla rivendita garantita al club inglese.

Tomori ha vissuto una parabola intensa in maglia rossonera, iniziata nel gennaio 2021 con il prestito oneroso da 600mila euro dai 'Blues' e consolidata con il riscatto estivo da ben 34,3 milioni di euro. Negli ultimi mesi il centrale ha vissuto stagioni in chiaroscuro, tanto che il club di Via Aldo Rossi aveva già provato a cederlo, scontrandosi con i rifiuti del giocatore di fronte alle avances di Juventus e Tottenham. Oggi, però, lo scenario è radicalmente mutato: con il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e lo status di "indesiderato" sancito da Amorim, la cessione è diventata una priorità assoluta per la dirigenza milanista.Secondo quanto rivelato oggi in edicola da, la Lazio si è mossa con decisione per bloccare il difensore in vista degli ultimi giorni della sessione estiva. Esclusa l'ipotesi di un prestito per motivi contrattuali, lo scoglio principale è rappresentato dall'ingaggio di Tomori, pari a 3,5 milioni di euro netti a stagione. Un parametro fuori portata per il club biancoceleste, che ha fissato il proprio tetto stipendi a 2,5 milioni. La soluzione studiata dal patron capitolino prevede una spalmatura dei costi su più anni di contratto, mossa che permetterebbe al difensore di sposare il progetto di Gattuso.Per superare anche il problema legato al costo del cartellino a titolo definitivo, le due società stanno studiando una contropartita tecnica di assoluto spessore. Sempre secondo il quotidiano romano, sul tavolo c'è l'ipotesi di uno