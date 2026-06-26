La linea mediana del Milan si appresta a cambiare volto in modo radicale in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il nuovo allenatore rossonero, il portoghese Rúben Amorim, ha fissato i punti fermi del nuovo corso, spingendo per la conferma in rosa di Adrien Rabiot e per il rinnovo contrattuale di Luka Modrić. Quest'ultima questione, come noto, è in mano al croato: starà a lui capire se esercitare o meno l'opzione per la conferma fino al 30 giugno 2027.

Il resto del reparto è totalmente in discussione. Se Ardon Jashari (in forte risalita) e Samuele Ricci conservano buone possibilità di rimanere a Milanello, le valigie sono pronte per Youssouf Fofana e Ruben Loftus-Cheek. Il francese è segnalato come partente a fronte di un'offerta da 25-30 milioni di euro, mentre l'inglese può salutare per una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni.

Dallo scoglio Hjulmand all'occasione Bergvall via Tottenham

Il grande sogno di Amorim risponde al nome di(classe 1999), faro dello Sporting Lisbona ed ex conoscenza della Serie A con il Lecce. La trattativa con i Leões è tuttavia frenata da una richiesta economica monstre: il club portoghese valuta il cartellino del biondo numero 42 non meno di

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, decisamente più accessibile un'altra pista scandinava: Lucas Bergvall. Il talento svedese classe 2006, attualmente impegnato con la propria Nazionale nella fase finale dei Mondiali, è pronto a lasciare il Tottenham. Gli Spurs hanno la necessità di liberare uno slot nel reparto per accogliere l'ex rossonero Sandro Tonali, in arrivo dal Newcastle.

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I numeri di Bergvall a Londra e le formule dell'affare

Presenze totali : 33 partite ufficiali suddivise tra Premier League, Champions League, Supercoppa Europea e coppe nazionali.

: 33 partite ufficiali suddivise tra Premier League, Champions League, Supercoppa Europea e coppe nazionali. Minuti sul terreno di gioco : 1.465 minuti complessivi, partendo titolare nel 50% dei match (17 volte su 33).

: 1.465 minuti complessivi, partendo titolare nel 50% dei match (17 volte su 33). Incidenza realizzativa: un gol messo a segno e 5 assist serviti ai compagni.

Nell'ultima stagione disputata in Inghilterra, il giovanissimo centrocampista svedese ha dimostrato una spiccata duttilità d'inserimento e buone doti di palleggio, accumulando un minutaggio formativo di alto livello in Europa:

La formula per il Milan: le linee guida del quotidiano torinese aprono alla fattibilità dell'operazione sulla base di un prestito (da capire se con diritto o obbligo di riscatto). Una soluzione temporanea strategica che consentirebbe ad Amorim di inserire qualità futuribile a costi contenuti.