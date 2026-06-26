L'addio di Santiago Giménez al Milan nella sessione estiva di calciomercato appare ormai uno scenario inevitabile. Il club di Via Aldo Rossi aveva investito una cifra considerevole nel febbraio 2025 per strapparlo alla concorrenza internazionale: 30,2 milioni di euro di base fissa più 3 milioni di bonus versati nelle casse del Feyenoord, dove l'attaccante si era consacrato con uno score impressionante di 65 gol e 14 assist in 105 apparizioni.

Il rendimento sul terreno di gioco di San Siro, tuttavia, non ha rispecchiato le grandi aspettative della dirigenza e della tifoseria rossonera, trasformando il centravanti messicano in uno dei nodi più complessi da sciogliere per il mercato in uscita.

I numeri della crisi: l'impatto dell'infortunio alla caviglia

Nelle sue prime 37 partite ufficiali disputate con la maglia del Diavolo, il classe 2001 ha messo a referto soltanto. A pesare in modo decisivo sulla stagione appena conclusa (2025-2026) è stato un serio infortunio con conseguente operazione chirurgica alla caviglia destra, un calvario medico che lo ha costretto a rimanere lontano dai campi da gioco da novembre a marzo.

I dati analitici della sua ultima annata evidenziano le difficoltà del centravanti:

Digiuno in campionato : zero reti realizzate nelle 16 gare complessive disputate in Serie A.

: zero reti realizzate nelle 16 gare complessive disputate in Serie A. Unica firma: un solo gol all'attivo, siglato a settembre 2025 nel 3-0 contro il Lecce in Coppa Italia.

L'obiettivo economico del Milan e i rumors sul Porto

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Esperienza Calcistica Partite disputate Gol realizzati Assist serviti Feyenoord (Olanda) 105 65 14 Milan (Italia) 37 7 6

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la missione principale del management milanista è individuare un club pronto a rilevare il cartellino del messicano per una cifra non inferiore ai. Questa quota rappresenta la soglia minima di svalutazione del cartellino sotto la quale la società rossonera registrerebbe una dannosa minusvalenza all'interno del bilancio societario.Nelle ultime ore sono rimbalzate dal Messico alcune indiscrezioni relative a, con cifre che parlavano di una proposta da 35 milioni di euro complessivi (divisi in 28 milioni di parte fissa e 7 di bonus). Le verifiche condotte sulla sponda italiana, tuttavia, non hanno trovato conferme ufficiali sulla solidità della trattativa.