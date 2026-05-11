Il giornalista di 'Sky Sport' Gianluca Di Marzio , all'interno del podcast 'Caffè Di Marzio', in collaborazione tra 'TuttoMercatoWeb' e 'gianlucadimarzio.com', ha analizzato la difficile situazione del club rossonero. "È un Milan figlio di problematiche e criticità anche interne . Adesso c'è grande contestazione nei confronti di Furlani. Ma devo dire che si sta ripetendo un po' il clima dell'anno scorso quando il Milan perse la finale di Coppa Italia contro il Bologna. Solo dopo quella sconfitta decise di prendere Tare e Allegri, altrimenti avrebbe continuato con un programma diverso. Magari prendendo Italiano e non è detto che Italiano non arrivi durante l'estate che verrà ", ha sottolineato Di Marzio.

"C'è una diversità di vedute all'interno del club che sicuramente va chiarita una volta per tutte affinché il Milan possa proseguire e andare avanti, Champions o non Champions, con una direzione trasparente e soprattutto senza avere diversità di anime interne", ha proseguito Di Marzio. Il quale, poi, in merito ai 'rumors' su Paratici, per un ritorno di fiamma al Milan, ha aggiunto. "La Fiorentina invece adesso ha l'obbligo di programmare con il tempo giusto, chiarendo una volta per tutte se possibile anche se Paratici sarà o meno il direttore sportivo della prossima stagione al di là del contratto che ha, molto lungo. Perché le voci proseguono sia sulla Roma che anche sul Milan ieri sera, e quindi non si ha ben chiaro se in caso di arrivo di nuove offerte Paratici deciderà di andare via e se la Fiorentina gli permetterà soprattutto di andarsene"..