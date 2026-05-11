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Di Marzio: “Milan, diversità di vedute all’interno che va chiarita. Su Italiano e Paratici …”

Il commento di Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo esperto di calciomercato di 'Sky Sport', sulla situazione del Milan
Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sul Milan nel suo podcast. Una bella bomba ad orologeria, a quanto pare, è il club rossonero da qualche anno a questa parte. Le sue parole
Daniele Triolo Redattore 

Si parla molto, in queste settimane, dei problemi all'interno del Milan. L'amministratore delegato Giorgio Furlani (ieri contestato con veemenza dai tifosi rossoneri e già fatto oggetto di una petizione online negli ultimi giorni al fine di invitare il proprietario Gerry Cardinale a licenziarlo), infatti, vorrebbe rimpiazzare il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri, al termine della stagione, con la coppia formata da Vincenzo Italiano e Tony D'Amico.

Quello che, a conti fatti, Furlani avrebbe voluto fare già l'anno scorso. Il finale di stagione del Milan, in crollo verticale di gioco e risultati, con la qualificazione in Champions League che sta sfuggendo dalle mani di Mike Maignan e compagni, potrebbe agevolare questa sua scelta. Sempre ammesso che, alla fine, resti anche Furlani. Cardinale, infatti, potrebbe optare per un'opera di pulizia totale. Tanto che, nelle ultime ore, al Milan è stato accostato nuovamente il nome di Fabio Paratici, dirigente della Fiorentina da qualche mese. Che, se ricordate, era sul punto di firmare con il Diavolo già un anno fa, prima che il 'casting' per il ruolo di DS premiasse Tare.

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Di Marzio: "Un Milan figlio di problematiche e criticità anche interne"

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Il giornalista di 'Sky Sport' Gianluca Di Marzio, all'interno del podcast 'Caffè Di Marzio', in collaborazione tra 'TuttoMercatoWeb' e 'gianlucadimarzio.com', ha analizzato la difficile situazione del club rossonero. "È un Milan figlio di problematiche e criticità anche interne. Adesso c'è grande contestazione nei confronti di Furlani. Ma devo dire che si sta ripetendo un po' il clima dell'anno scorso quando il Milan perse la finale di Coppa Italia contro il Bologna. Solo dopo quella sconfitta decise di prendere Tare e Allegri, altrimenti avrebbe continuato con un programma diverso. Magari prendendo Italiano e non è detto che Italiano non arrivi durante l'estate che verrà", ha sottolineato Di Marzio.

"C'è una diversità di vedute all'interno del club che sicuramente va chiarita una volta per tutte affinché il Milan possa proseguire e andare avanti, Champions o non Champions, con una direzione trasparente e soprattutto senza avere diversità di anime interne", ha proseguito Di Marzio. Il quale, poi, in merito ai 'rumors' su Paratici, per un ritorno di fiamma al Milan, ha aggiunto. "La Fiorentina invece adesso ha l'obbligo di programmare con il tempo giusto, chiarendo una volta per tutte se possibile anche se Paratici sarà o meno il direttore sportivo della prossima stagione al di là del contratto che ha, molto lungo. Perché le voci proseguono sia sulla Roma che anche sul Milan ieri sera, e quindi non si ha ben chiaro se in caso di arrivo di nuove offerte Paratici deciderà di andare via e se la Fiorentina gli permetterà soprattutto di andarsene"..

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