Calciomercato Milan, attesa per Goretzka: c'è un fattore determinante

Un'occasione importante per il Milan: il tedesco sarebbe perfetto per un centrocampo a tre, giocando come mezzala fisica e di inserimento, ma potrebbe anche giocare con un centrocampo a due o come trequartista adattato, magari quando serve presenza in area di rigore. Ha tanta esperienza e potrebbe prendere il posto di Fofana o Loftus-Cheek che sono dati in partenza in estate. Occhio anche alla concorrenza: sul tedesco ci sarebbe anche la Juventus in Italia e l'Atletico Madrid in Spagna. Il Diavolo, secondo le ultime notizie, potrebbe offrire un triennale da 5 milioni di euro netti a stagione per convincere Goretzka. Come riportato da 'Il Corriere dello Sport', però, serve la qualificazione in Champions League. I rossoneri si sono mossi con largo anticipo per provare ad anticipare la concorrenza, ma l'affare potrebbe decollare del tutto solo a qualificazione ottenuta. L'attesa, ovviamente, potrebbe aprire spazio ad altre squadre (come detto, occhio a Juventus e Atletico), che potrebbero intromettersi nel possibile colpo del Milan. Questi i numeri stagionali di Goretzka: 29 presenze con 5 gol e 3 assist in Bundesliga. In Champions League 10 presenze senza assist e senza reti.