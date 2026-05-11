Rabiot e squadra giocano contro? Analisi Milan-Atalanta 2-3; Allegri in crisi

L'analisi tattica di Milan-Atalanta 2-3 suona come un campanello d'allarme ancora più grave, considerando quanto emerge. Ieri abbiamo assistito a un'altra prova deludente del Milan, che non è riuscito quasi in nulla. Ebbene, dalle immagini recuperate e spiegate dal nostro match analyst Mattia Pellé si evince qualcosa di clamoroso: la squadra starebbe giocando contro. È un'ipotesi, ovviamente, ma supportata da alcuni momenti della partita che hanno dell'inspiegabile. Protagonista è in particolare Adrien Rabiot, che è il giocatore simbolo e, soprattutto, il più vicino a Massimiliano Allegri: la sensazione è che sappia già qualcosa. Possibile che la squadra abbia magari percepito la decisione di un addio di Allegri e che, quindi, stia giocando contro la società? Sarebbe grave e allarmante. In ogni caso, nel video vi mostriamo il perché di queste ipotesi. Lo trovate qui sotto dal nostro canale YouTube: lasciate un mi piace e diteci la vostra nei commenti, oltre a iscrivervi e attivare la campanella!