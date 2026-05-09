La voce più forte è quella che riguarda Tony D'Amico come nuovo direttore sportivo dei rossoneri. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', ci sarebbe un ritorno di fiamma importante con i rossoneri. Un interesse che non lascerebbe indifferente il dirigente, anzi: D'Amico sarebbe molto tentato dal Milan. Il dirigente dell'Atalanta (in scadenza nel 2027) era stato vicino ai rossoneri già la scorsa stagione, fermato poi dalla scelta dei Percassi che non lo liberarono. Il Milan ripiegò su Igli Tare che scelse poi Massimiliano Allegri per la panchina rossonera. D'Amico, si legge, resta tra i nomi principali nel caso in cui il Milan dovesse rivoluzionare di nuovo tutto: uno scenario che, secondo il quotidiano, starebbe diventando sempre più concreto giorno dopo giorno, a prescindere da una qualificazione o meno in Champions League. Indiscrezioni che si vanno ad aggiungere a quelle che vorrebbero Furlani spingere per D'Amico in dirigenza e Italiano in panchina (qui tutti i dettagli). D'Amico è stato l'uomo che ha permesso all'Atalanta di generare molte plusvalenze: una caratteristica che potrebbe essere vista come pregio da RedBird, sempre molto attenta ai bilanci. Vedremo cosa deciderà il Milan, ma in caso di rivoluzione potrebbe cambiare anche tutto il mercato: potrebbero infatti spuntare nuovi obiettivi e saltare del tutto vecchi nomi legati ai rossoneri.