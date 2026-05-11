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Milan, Ravezzani: “Declino sportivo per certi versi umiliante, ecco perchè”

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Non si placano ancora le critiche attorno al Mondo Milan. A parlare dei rossoneri è stato anche Fabio Ravezzani...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Non si placano ancora le critiche attorno al Mondo Milan. Dopo le ultime deludenti prestazione della prima squadra, guidata da Massimiliano Allegri, contro Parma e Sassuolo, molte voci del mondo dello sport continuando a criticare il suo operato. A parlarne è stato anche il giornalista sportivo e direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani. Attraverso il suo profilo X, il giornalista sportivo ha voluto esprimere un suo importante pensiero sul cammino dei rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, parla Ravezzani

"Ho fatto una ricerca veloce e risulta che tutte le squadre del Milan (anche femminile e giovanili) siano in posizione di classifica molto modeste. Forse la migliore è quella di Allegri. Anche questo è un segnale inequivocabile di un declino sportivo per certi versi umiliante".

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Ravezzani, con queste parole, ha puntato il dito contro anche le altre formazioni rossonere. Secondo Ravezzani, i risultati raccolti da tutte le formazioni, Primavera e Femminile inclusi, sono segno di difficoltà sportiva e strutturale.

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