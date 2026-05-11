Non si placano ancora le critiche attorno al Mondo Milan. A parlare dei rossoneri è stato anche Fabio Ravezzani...
Non si placano ancora le critiche attorno al Mondo Milan. Dopo le ultime deludenti prestazione della prima squadra, guidata da Massimiliano Allegri, contro Parma e Sassuolo, molte voci del mondo dello sport continuando a criticare il suo operato. A parlarne è stato anche il giornalista sportivo e direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani. Attraverso il suo profilo X, il giornalista sportivo ha voluto esprimere un suo importante pensiero sul cammino dei rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, parla Ravezzani
"Ho fatto una ricerca veloce e risulta che tutte le squadre del Milan (anche femminile e giovanili) siano in posizione di classifica molto modeste. Forse la migliore è quella di Allegri. Anche questo è un segnale inequivocabile di un declino sportivo per certi versi umiliante".