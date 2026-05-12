Milan in ritiro: bisogna ritrovare compattezza e stimoli—
Allegri e i giocatori del Milan, dunque, da domani saranno a Milanello in ritiro per preparare al meglio la partita del 'Ferraris' contro il Genoa: una gara da vincere ad ogni costo per alimentare le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. Ma da quando non si verificava una decisione così importante in casa rossonera? L'ultima volta è accaduto nella seconda parte della stagione 2018-2019, quando c'era Gennaro Gattuso in panchina.
A Mike Maignan e compagni servirà ritrovare motivazioni, stimoli, benzina e voglia di lottare per arrivare al successo. Il Diavolo, fin qui, ha bruciato tutti i bonus possibili in chiave Champions e ora deve centrare per forza due vittorie se non vorrà restare con il cerino in mano. Non qualificarsi al massimo torneo continentale potrebbe provocare un effetto a catena di ridimensionamento del progetto al quale ora è meglio non pensare.
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