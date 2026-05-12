Il Milan di Massimiliano Allegri ha perso cinque delle ultime sette partite di campionato. Dopo la vittoria nel derby contro l'Inter dello scorso 8 marzo (1-0, firmato dal carneade Pervis Estupiñán), il Diavolo ha totalizzato la miseria di 4 punti , frutto della vittoria ( 1-0 ) di Verona siglata da Adrien Rabiot e il pareggio interno ( 0-0 ) contro la Juventus .

Per il resto, solo pesanti mazzate contro Lazio (0-1), Napoli (0-1), Udinese (0-3), Sassuolo (0-2) e Atalanta (2-3). L'ultima, nonostante la reazione nel finale con le reti di Strahinja Pavlović e Christopher Nkunku, è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Igli Tare, direttore sportivo del Diavolo, lo aveva annunciato nell'immediato post-partita di 'San Siro' e da poche ore si ha la conferma: il Milan andrà in ritiro.