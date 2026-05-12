Oltre ad Antonio Cassano , anche Lele Adani si è espresso sul momento del Milan e sulla contestazione contro l’amministratore delegato Giorgio Furlani . L’ex calciatore, oggi opinionista, si è espresso con toni critici sulla protesta del popolo rossonero, puntando il dito più sul campo che sulla dirigenza. Di seguito, un estratto delle sue parole durante l’ultimo appuntamento con ‘Viva El Futbol’.

L'analisi di Adani sul momento del Milan

"In campo non scendono Ibrahimovic o Furlani, ma i giocatori preparati dallo staff tecnico. Mi chiedo perché nessuno analizzi come la squadra viene allenata quotidianamente e come vengano preparate le sfide. È assurdo che, non appena i risultati mancano, una parte della tifoseria cerchi subito il capro espiatorio, puntando il dito contro Furlani, quando invece i meriti passati non venivano certo attribuiti a lui. La storia del Milan impone un atteggiamento diverso: non si può subire un gol e continuare a trotterellare senza pressare, come se nulla fosse. Se la squadra è piatta e senza reazione, che colpa ne ha l'amministratore delegato? Mi sembra che la contestazione verso di lui sia del tutto fuori bersaglio".