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Milan, Cassano attacca: “Disastro colpa di Allegri e Tare, Furlani li cacci. Ma non fa lui il mercato”

Antonio Cassano, ex calciatore
Antonio Cassano senza freni contro Massimiliano Allegri e Igli Tare: le sue parole sul momento del Milan e la presa di posizione in difesa di Giorgio Furlani
Redazione PM

Nel momento più complicato della stagione, i tifosi rossoneri hanno dato il via a una contestazione nei confronti della società, in particolare contro l’amministratore delegato Giorgio Furlani. Il malcontento è sfociato in una petizione lanciata su Change.org per richiedere le sue dimissioni e in una coreografia con i flash del telefono realizzata dalla Curva Sud ritraente la scritta “GF Out”, ovvero “Giorgio Furlani Fuori”.

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Le parole di Cassano sul momento del Milan

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In merito al clima di contestazione che aleggia intorno al Milan, si è espresso, come al solito, anche Antonio Cassano. L’ex fantasista ha individuato nel direttore sportivo Igli Tare e nel tecnico Massimiliano Allegri i principali responsabili di questa situazione. Di seguito, un passaggio del suo intervento durante l’ultima puntata di ‘Viva El Futbol’, podcast in cui “Fantantonio” collabora con Lele Adani e Nicola Ventola.

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"I principali responsabili di questa situazione sono Tare e Allegri, con Tare in testa visto che è stato lui a puntare sul tecnico. Dopo trent'anni di successi, i tifosi del Milan non possono accettare di vedere la squadra distrutta in questo modo; Tare si era presentato come il salvatore, ma insieme all'allenatore ha creato solo danni. Trovo assurdo il 'Furlani Out': che responsabilità può avere lui se la squadra gioca male o se il mercato è sbagliato? Furlani non costruisce la rosa, quella è farina del sacco del DS e di Allegri. Spero vivamente che a fine campionato li caccino via entrambi.

Non conosco Furlani personalmente, ma gli rimprovero soltanto di aver affidato le chiavi del club a Tare. È lui il vero responsabile del disastro sul mercato, così come l'allenatore, che si sta dimostrando non all'altezza e incapace di dare un'identità alla squadra. Purtroppo in Italia si tende a sviare le colpe se si godono di certe protezioni mediatiche: Allegri e Tare hanno i loro amici tra i giornalisti che li difendono a spada tratta. Sono però certo che presto tutti apriranno gli occhi sul fallimento di questa gestione tecnica. Mi auguro solo che vengano allontanati il prima possibile."

Cassano ha ragione?

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Il pensiero di Cassano, come spesso accade, è diametralmente opposta a quella dei tifosi milanisti. Tare e Allegri non sono privi di responsabilità, tutt’altro, ma l’influenza di Furlani nelle scelte è massiccia e ogni trattativa deve essere approvata da lui, essendo l’unico dirigente con il potere di firma. Il DS ha senza dubbio sbagliato alcuni acquisti, come Nkunku e Jashari, costati rispettivamente 37 e 36 milioni di euro. Anche il tecnico non ha evoluto la propria proposta di gioco e tanti sostenitori lo hanno duramente criticato per questo. L’opinione del “Pibe di Bari Vecchia” è forte e, condivisibile o meno, farà senz’altro discutere parecchio nei prossimi giorni.

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