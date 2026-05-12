Di Marzio sul Milan non si sbilancia: è tutto in divenire—
Di questo e di altro ha parlato, a 'Calciomercato L'Originale', su 'Sky Sport', il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio. "La situazione societaria del Milan? Dipenderà da chi deciderà, se rimarrà Furlani come amministratore delegato, che tipo di scelte farà, se veramente come si dice possa portare una nuova rivoluzione con D'Amico e Italiano. E se invece salterà anche Furlani e quindi chi ci sarà da capire chi comanderà e che allenatore vorrà. Comunque mi aspetto un'estate di cambiamenti in casa rossonera", ha sottolineato Di Marzio.
Il quale, poi, in merito al futuro di Allegri, non ha chiuso del tutto le porte ad un possibile approdo dell'attuale allenatore del Milan nel ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. "Non escluderei la coppia Allegri-Claudio Ranieri, con Ranieri con un ruolo diverso rispetto a quello di CT - ha detto Di Marzio -. I rapporti con Giovanni Malagò sono ottimi, potrebbe avere un ruolo tecnico all'interno della Nazionale e non da CT che sarebbe Allegri. Non ha avuto ancora una proposta da valutare, però non escludo questa possibilità anche perché Allegri era tra i papabili della Roma".
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