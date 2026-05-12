PIANETAMILAN news milan ultime notizie Di Marzio: “Milan, un’estate di cambiamenti: se salterà Furlani chi comanderà? Su Allegri …”

ULTIME MILAN NEWS

Di Marzio: “Milan, un’estate di cambiamenti: se salterà Furlani chi comanderà? Su Allegri …”

Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato del futuro di Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan e di Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri
Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo di 'Sky Sport' esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione in casa Milan, con le posizioni dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e dell'allenatore Massimiliano Allegri non proprio salde
Daniele Triolo Redattore 

Si parla molto, in queste settimane, di un possibile ribaltone in casa Milan al termine della stagione. Inizialmente, l'ipotesi che circolava riferiva di un allontanamento dell'allenatore Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare in caso di mancata qualificazione della squadra rossonera alla prossima edizione della Champions League.

Questo per volere dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, il quale, per sostituirli, ha (ri)pensato alla coppia composta da Vincenzo Italiano (Bologna) e Tony D'Amico (Atalanta). Ora, però, anche il futuro di Furlani - contestato dai tifosi rossoneri con una petizione online e allo stadio di 'San Siro' nell'ultimo weekend di campionato - è in bilico. A quanto pare, rischia il licenziamento anche lui: il proprietario Gerry Cardinale ci starebbe riflettendo su.

LEGGI ANCHE

Di Marzio sul Milan non si sbilancia: è tutto in divenire

—  

Di questo e di altro ha parlato, a 'Calciomercato L'Originale', su 'Sky Sport', il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio. "La situazione societaria del Milan? Dipenderà da chi deciderà, se rimarrà Furlani come amministratore delegato, che tipo di scelte farà, se veramente come si dice possa portare una nuova rivoluzione con D'Amico e Italiano. E se invece salterà anche Furlani e quindi chi ci sarà da capire chi comanderà e che allenatore vorrà. Comunque mi aspetto un'estate di cambiamenti in casa rossonera", ha sottolineato Di Marzio.

Il quale, poi, in merito al futuro di Allegri, non ha chiuso del tutto le porte ad un possibile approdo dell'attuale allenatore del Milan nel ruolo di Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. "Non escluderei la coppia Allegri-Claudio Ranieri, con Ranieri con un ruolo diverso rispetto a quello di CT - ha detto Di Marzio -. I rapporti con Giovanni Malagò sono ottimi, potrebbe avere un ruolo tecnico all'interno della Nazionale e non da CT che sarebbe Allegri. Non ha avuto ancora una proposta da valutare, però non escludo questa possibilità anche perché Allegri era tra i papabili della Roma".

Leggi anche
Cruciani: “Milan, Allegri avrà le sue colpe ma i tifosi hanno capito che Furlani è il...
Milan, Dj Ringo furioso: “Clown maledetti, questa società deve essere cacciata!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA