Di Marzio sul Milan non si sbilancia: è tutto in divenire

Di questo e di altro ha parlato, a 'Calciomercato L'Originale', su 'Sky Sport', il giornalista sportivo Gianluca Di Marzio. "La situazione societaria del Milan? Dipenderà da chi deciderà, se rimarrà Furlani come amministratore delegato, che tipo di scelte farà, se veramente come si dice possa portare una nuova rivoluzione con D'Amico e Italiano. E se invece salterà anche Furlani e quindi chi ci sarà da capire chi comanderà e che allenatore vorrà. Comunque mi aspetto un'estate di cambiamenti in casa rossonera", ha sottolineato Di Marzio.