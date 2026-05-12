PIANETAMILAN news milan interviste Conceicao: “Al Milan pochi allenamenti ma tanti video. Sei mesi positivi”

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Conceicao: “Al Milan pochi allenamenti ma tanti video. Sei mesi positivi”

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Sergio Conceicao, allenatore dell'Al-Ittihad, ha voluto commentare la scorsa stagione del Milan, sotto la sua guida
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La scorsa stagione per il Milan è stata abbastanza turbolenta: l'avvio di stagione sotto la guida di Paulo Fonseca non è stato dei migliori e, il 30 dicembre 2024, il diavolo decise di cambiare tecnico: via Fonseca, dentro Sergio Conceicao. Pochi giorni dopo il suo arrivo, il portoghese conquistò subito il suo primo trofeo: la Supercoppa Italiana a Riyadh: dopo aver vinto in semifinale contro la Juventus (2-1), il portoghese supererò anche l'Inter con una bellissima rimonta, 3-2.

Nonostante questo, però, la stagione non si concluse nel migliore dei modi: ottavo posto in classifica e niente Europa. Il suo mandato terminò e, dopo il suo addio arrivò Massimiliano Allegri. Intervistato dai microfoni di Repubblica, Conceicao ha voluto commentare la sua stagione:

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Sulla stagione 2024/2025:Quando ero al Milan non eravamo in campo ogni tre giorni, praticamente ci allenavamo in partita. Tanta parte video, pochi allenamenti in campo. Ma non mi lamento perché quando firmai, conoscevo il calendario. Sono stati sei mesi positivi, abbiamo fatto due finali. Sono stato chiamato per portare a termine un lavoro in cui Fonseca aveva trovato difficoltà, pur essendo Paulo un grandissimo allenatore. Il gruppo voleva lavorare, lo testimonia la Supercoppa vinta battendo Juventus e Inter”.

 

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