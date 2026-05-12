Crisi Milan, Pazzini stronca la squadra: “È in balia degli eventi”

Genoa-Milan, l’ultimo treno per la Champions: De Rossi cerca lo sgambetto al Diavolo per lanciare la sua Roma
L'allarme di Pazzini: "Vantaggio dilapidato, il Milan è in balia degli eventi"—
L'ex centravanti ha usato parole spietate per fotografare la crisi tecnica e di nervi che sta attraversando l'ambiente rossonero, evidenziando come la squadra abbia spento la spina una volta sfumato il sogno Scudetto:
«Non me lo aspettavo, soprattutto per quanto fatto vedere finora. Il Milan ha dilapidato un vantaggio enorme che si era conquistato sul campo. L’orgoglio non può bastare a cancellare delle prestazioni brutte in un momento di grande difficoltà. Stasera la squadra doveva avere un altro tipo di atteggiamento, ora rischiano di buttare via un gran lavoro. Il Milan è in balia degli eventi».
L'analisi di Pazzini fotografa un gruppo che ha smarrito compattezza proprio mentre la società valuta il futuro di Allegri e Tare. In un clima del genere, l'unica speranza per scuotere l'ambiente è legata al rientro lampo di Luka Modrić con la maschera protettiva, l'ultimo leader rimasto a cui aggrapparsi per evitare il fallimento totale del progetto sportivo.
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