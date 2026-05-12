Crisi Milan, Pazzini stronca la squadra: “È in balia degli eventi”

Il crollo del Diavolo: la Champions ora è a serio rischio

La sconfitta interna contro gli uomini di Palladino ha riaperto ufficialmente i giochi per l'Europa, portando la Roma a pari punti (67) e il Como a sole due lunghezze di distacco. Con le ultime due sfide di campionato contro Genoa e Cagliari che diventano veri e propri spareggi, il Milan si trova nel mezzo di una tempesta perfetta, amplificata dalla dura contestazione della Curva Sud nei confronti dell'AD Giorgio Furlani. Pazzini ha espresso profonda delusione per la totale assenza di reazione caratteriale dello spogliatoio.