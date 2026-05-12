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Crisi Milan, Pazzini stronca la squadra: “È in balia degli eventi”

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L’ex attaccante del Milan, Giampaolo Pazzini, ha voluto spendere alcune parole sulla squadra rossonera di Allegri...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Giampaolo Pazzini, ex attaccante rossonero, ha analizzato negli studi di 'Pressing' il momento drammatico del Milan di Massimiliano Allegri, stroncando l'atteggiamento della squadra dopo il pesante 2-3 subito a San Siro contro l'Atalanta.

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La sconfitta interna contro gli uomini di Palladino ha riaperto ufficialmente i giochi per l'Europa, portando la Roma a pari punti (67) e il Como a sole due lunghezze di distacco. Con le ultime due sfide di campionato contro Genoa e Cagliari che diventano veri e propri spareggi, il Milan si trova nel mezzo di una tempesta perfetta, amplificata dalla dura contestazione della Curva Sud nei confronti dell'AD Giorgio Furlani. Pazzini ha espresso profonda delusione per la totale assenza di reazione caratteriale dello spogliatoio.

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L'ex centravanti ha usato parole spietate per fotografare la crisi tecnica e di nervi che sta attraversando l'ambiente rossonero, evidenziando come la squadra abbia spento la spina una volta sfumato il sogno Scudetto:

«Non me lo aspettavo, soprattutto per quanto fatto vedere finora. Il Milan ha dilapidato un vantaggio enorme che si era conquistato sul campo. L’orgoglio non può bastare a cancellare delle prestazioni brutte in un momento di grande difficoltà. Stasera la squadra doveva avere un altro tipo di atteggiamento, ora rischiano di buttare via un gran lavoro. Il Milan è in balia degli eventi».

L'analisi di Pazzini fotografa un gruppo che ha smarrito compattezza proprio mentre la società valuta il futuro di Allegri e Tare. In un clima del genere, l'unica speranza per scuotere l'ambiente è legata al rientro lampo di Luka Modrić con la maschera protettiva, l'ultimo leader rimasto a cui aggrapparsi per evitare il fallimento totale del progetto sportivo.

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