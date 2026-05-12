Conceicao - che attualmente siede sulla panchina dell' Al-Ittihad , nella Saudi Pro League araba - ha ricordato, in un'intervista in esclusiva concessa al quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola, le difficoltà avute nella sua breve esperienza di sei mesi in rossonero. Qualcuno lo ha aiutato nel suo compito; altri, evidentemente, no.

"Christian Pulisic e Matteo Gabbia erano leader: davano l’esempio, ma non erano gli unici", ha spiegato Conceicao. Il quale, però, ha richiamato l'attenzione sulle solite, complesse, dinamiche societarie che attanagliano il Milan ormai da anni. "L’instabilità ambientale arriva anche in spogliatoio. Ci sarebbe servita più protezione da parte del club", ha infatti chiosato l'allenatore lusitano.