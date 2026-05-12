Conceicao, in un'intervista in esclusiva rilasciata oggi al quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola, ha ricordato com'è stato il suo primo 'impatto' con l'universo rossonero. "Non è facile essere l’allenatore del Milan, è storicamente abituato a giocare stagioni di altissimo livello. Al Porto era diverso, avevo un Presidente rimasto in carica decenni. La società è ben strutturata e organizzata. Il passaggio non è stato facile", il suo commento.