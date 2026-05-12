Il portoghese Sergio Conceicao, allenatore dell'Al-Ittihad ed al Milan nella passata stagione, ha parlato del suo recente trascorso in rossonero in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'Repubblica' oggi in edicola. Uno stralcio delle dichiarazioni
Il 30 dicembre 2024, subentrando al connazionale Paulo Fonseca, l'allenatore portoghese Sergio Conceicao si insediò sulla panchina del Milan. Il suo arrivo determinò una scossa all'interno della squadra rossonera, tanto che qualche giorno dopo, il 6 gennaio 2025, Conceicao conquistò già il suo primo trofeo con il Milan, battendo l'Inter per 3-2 nella finale della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita) dopo aver già superato in semifinale la Juventus (2-1) qualche giorno prima.
L'inizio di un idillio? No. La stagione non ha preso la piega che tutti speravano: il Milan ha concluso con l'ottavo posto in classifica in Serie A, fuori da ogni competizione europea e sconfitto in finale di Coppa Italia dal Bologna (0-1). Motivo per cui, poi, il Diavolo la scorsa estate ha annunciato l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri dopo aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico lusitano il 29 maggio 2025.