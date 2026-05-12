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Conceicao: “Non è facile essere l’allenatore del Milan, il passaggio dal Porto non è stato facile”

Sergio Conceicao, ex allenatore AC Milan, qui durante una seduta di allenamento con i rossoneri a Milanello nel 2025
Il portoghese Sergio Conceicao, allenatore dell'Al-Ittihad ed al Milan nella passata stagione, ha parlato del suo recente trascorso in rossonero in un'intervista in esclusiva rilasciata a 'Repubblica' oggi in edicola. Uno stralcio delle dichiarazioni
Daniele Triolo Redattore 

Il 30 dicembre 2024, subentrando al connazionale Paulo Fonseca, l'allenatore portoghese Sergio Conceicao si insediò sulla panchina del Milan. Il suo arrivo determinò una scossa all'interno della squadra rossonera, tanto che qualche giorno dopo, il 6 gennaio 2025, Conceicao conquistò già il suo primo trofeo con il Milan, battendo l'Inter per 3-2 nella finale della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita) dopo aver già superato in semifinale la Juventus (2-1) qualche giorno prima.

L'inizio di un idillio? No. La stagione non ha preso la piega che tutti speravano: il Milan ha concluso con l'ottavo posto in classifica in Serie A, fuori da ogni competizione europea e sconfitto in finale di Coppa Italia dal Bologna (0-1). Motivo per cui, poi, il Diavolo la scorsa estate ha annunciato l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri dopo aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico lusitano il 29 maggio 2025.

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Conceicao, in un'intervista in esclusiva rilasciata oggi al quotidiano 'Repubblica' oggi in edicola, ha ricordato com'è stato il suo primo 'impatto' con l'universo rossonero. "Non è facile essere l’allenatore del Milan, è storicamente abituato a giocare stagioni di altissimo livello. Al Porto era diverso, avevo un Presidente rimasto in carica decenni. La società è ben strutturata e organizzata. Il passaggio non è stato facile", il suo commento.

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