Sui rigori e quella battuta sulla finale di Istanbul: “L’ossessione mi è rimasta dalla sconfitta di papà a Istanbul con il Liverpool. A parte gli scherzi, io sono convinto che quella dei rigori non sia una lotteria, ma una specialità che va allenata. Anche perché, con cinque cambi più uno ai supplementari, chi va a calciare difficilmente è uno dei tiratori abituali. Per dire, al Real segnarono penalty decisivi Rudiger e Nacho. Non erano specialisti, ma avevano due palle così”.