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Milan, Pellegatti svela lo scenario peggiore: “Senza Champions è un’apocalisse. Allegri con Furlani …”

Milan, Pellegatti svela lo scenario peggiore: 'Senza Champions è un'apocalisse. Allegri con Furlani ...'
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del futuro del Milan, di Allegri, di Furlani e non solo. Tutto dipende dalla Champions League. Ecco l'estratto da 'Tutti Convocati'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il futuro del Milan si potrebbe decidere nelle prossime due partite di campionato: la Champions League darebbe una boccata d'ossigeno a livello economico ai rossoneri, ma potrebbe essere determinante anche per il progetto Allegri-Tare, nato la scorsa estate. Servono due vittorie contro Genoa e Cagliari e il Diavolo giocherà la massima competizione europea la prossima stagione. Ma cosa potrebbe succedere se il Milan dovesse mancare la qualificazione?

Il giornalista Carlo Pellegatti, intervenuto nel corso del podcast 'Tutti Convocati', la pensa così: "Fuori dalla Champions League sarebbe una catastrofe, perché andrebbero via i giocatori forti che hai. I giocatori bravi o bravini che devi prendere, vedi l'operazione Manuel Akanji saltata lo scorso anno, a quel punto non vengono. Ci sarebbe un ridimensionamento di una squadra già ridimensionata. Catastrofe, apocalisse".

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Non solo per il mercato, ma, come detto, anche per il progetto di Allegri. Sicuro di questo Carlo Pellegatti che continua con il suo intervento: "Bisogna vedere se Massimiliano Allegri resta o si cambia, così come il management. Si tornerebbe indietro. In caso di qualificazione in Champions League bisogna vedere: Allegri, se resta Giorgio Furlani, non rimane. Non si fida più, secondo me". Chiaro che gli eventuali ricavi della Champions League sarebbero fondamentali per una società come il Milan che non potrebbe permettersi due anni senza la massima competizione europea. Il rischio sarebbe quello di assistere a un'estate di sacrifici importanti anche sul mercato.

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