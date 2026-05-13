Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del futuro del Milan, di Allegri, di Furlani e non solo. Tutto dipende dalla Champions League. Ecco l'estratto da 'Tutti Convocati'

Il futuro del Milan si potrebbe decidere nelle prossime due partite di campionato: la Champions League darebbe una boccata d'ossigeno a livello economico ai rossoneri, ma potrebbe essere determinante anche per il progetto Allegri-Tare , nato la scorsa estate. Servono due vittorie contro Genoa e Cagliari e il Diavolo giocherà la massima competizione europea la prossima stagione. Ma cosa potrebbe succedere se il Milan dovesse mancare la qualificazione?

Il giornalista Carlo Pellegatti, intervenuto nel corso del podcast 'Tutti Convocati', la pensa così: "Fuori dalla Champions League sarebbe una catastrofe, perché andrebbero via i giocatori forti che hai. I giocatori bravi o bravini che devi prendere, vedi l'operazione Manuel Akanji saltata lo scorso anno, a quel punto non vengono. Ci sarebbe un ridimensionamento di una squadra già ridimensionata. Catastrofe, apocalisse".