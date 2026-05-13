Milan, senza Champions una catastrofe. Il parere di Pellegatti
Non solo per il mercato, ma, come detto, anche per il progetto di Allegri. Sicuro di questo Carlo Pellegatti che continua con il suo intervento: "Bisogna vedere se Massimiliano Allegri resta o si cambia, così come il management. Si tornerebbe indietro. In caso di qualificazione in Champions League bisogna vedere: Allegri, se resta Giorgio Furlani, non rimane. Non si fida più, secondo me". Chiaro che gli eventuali ricavi della Champions League sarebbero fondamentali per una società come il Milan che non potrebbe permettersi due anni senza la massima competizione europea. Il rischio sarebbe quello di assistere a un'estate di sacrifici importanti anche sul mercato.
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