La stagione del Milan è arrivata alle fasi finali: il Diavolo ha sprecato tantissime opportunità nelle ultime partite stagionali perdendo contro l'Udinese, il Sassuolo e l'Atalanta. La squadra di Massimiliano Allegri ha subito un crollo incredibile nelle ultime partite: nelle ultime 8 giornate di campionato, il Milan ha perso 5 partite, con due vittorie e un pareggio. 7 punti conquistati sui 24 disponibili, con 6 gol segnati e 12 gol subiti. Un trend negativo assolutamente da invertire per il Diavolo. I rossoneri, come sottolineano i dati, hanno perso la compattezza difensiva del 3-5-2 di Massimiliano Allegri e non riescono a segnare molto in questo campionato (sono 50 i gol fatti totali).
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Genoa-Milan, Pulisic supera il problema muscolare: torna ad allenarsi in gruppo
Milan, Pulisic torna a disposizione di Allegri
Questo weekend (data non ancora ufficiale), il Milan vola a Genoa in una partita da dentro o fuori: per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, i rossoneri devono vincere contro il Grifone e contro il Cagliari, nelle ultime due partite stagionali. Contro l'Atalanta, avrebbe dovuto giocare titolare Pulisic: lo statunitense non ha preso parte alla partita per un problema muscolare al gluteo. Il numero 11 dovrebbe esserci contro il Genoa: come raccolto dalla redazione di Pianeta Milan, l'ex Chelsea si è allenato con i compagni in vista della sfida contro la squadra di De Rossi. Pulisic potrebbe giocare da titolare con Nkunku al suo fianco. Ricordiamo che l'attaccante del Milan non ha ancora trovato il gol nel 2026, dopo aver segnato 8 reti nella prima parte del campionato. Leão non ci sarà per squalifica e quindi è probabile che Allegri punti di nuovo su Pulisic per ritrovare i punti importanti per chiudere al meglio la stagione del Milan.
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