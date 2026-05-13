La stagione del Milan è arrivata alle fasi finali: il Diavolo ha sprecato tantissime opportunità nelle ultime partite stagionali perdendo contro l'Udinese, il Sassuolo e l'Atalanta. La squadra di Massimiliano Allegri ha subito un crollo incredibile nelle ultime partite: nelle ultime 8 giornate di campionato, il Milan ha perso 5 partite, con due vittorie e un pareggio. 7 punti conquistati sui 24 disponibili, con 6 gol segnati e 12 gol subiti. Un trend negativo assolutamente da invertire per il Diavolo. I rossoneri, come sottolineano i dati, hanno perso la compattezza difensiva del 3-5-2 di Massimiliano Allegri e non riescono a segnare molto in questo campionato (sono 50 i gol fatti totali).