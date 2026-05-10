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Milan, per Pulisic un 2026 maledetto: nessun gol e ora un altro infortunio

Christian Pulisic, attaccante AC Milan, salterà Milan-Atalanta di Serie A per infortunio
Christian Pulisic, che avrebbe dovuto giocare titolare in Milan-Atalanta di questa sera (ore 20:45) a 'San Siro', non sarà disponibile per un infortunio 'last minute', accusato durante l'allenamento di rifinitura del mattino. Sfortuna nera per lui
Daniele Triolo Redattore 

Una brutta notizia ha funestato la mattinata del Milan di Massimiliano Allegri in vista della partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026 in programma questa sera, alle ore 20:45, a 'San Siro' contro l'Atalanta di Raffaele Palladino. Durante l'allenamento di rifinitura, infatti, Christian Pulisic, deputato a partire titolare contro gli orobici, ha accusato un infortunio.

Un problema al gluteo, un fastidio, che impedirà all'attaccante statunitense di scendere in campo contro la 'Dea'. Al suo posto, quindi, Allegri rilancerà - al fianco del 'Bebote' Santiago Giménez, il portoghese Rafael Leão, il quale, al contrario, avrebbe dovuto iniziare dalla panchina il penultimo match casalingo della stagione.

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Un 2026 maledetto, non c'è che dire, per Pulisic: nel 2025, in 15 partite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, lo statunitense aveva segnato 10 gol e fornito 2 assist. Un rendimento eccezionale. Da quando, invece, è iniziato il nuovo anno, in 17 partite, appena un assist e nessuna rete. Un crollo inspiegabile. O quasi.

Nella prima parte di stagione, seppur tra qualche acciacco e con molte gare saltate, Pulisic è stato il trascinatore del Milan di Allegri. Nella seconda, al contrario, pur essendo stato in campo con costanza e con una condizione fisica in crescendo, il nulla. Probabilmente 'Capitan America' ha pagato il fatto di dover giocare, in un 3-5-2, spesso con una punta improvvisata e non di ruolo, come ammesso dallo stesso Allegri in una recente conferenza stampa.

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Ma alcuni bene informati sostengono anche come qualche problema personale (vita amorosa quanto meno turbolenta) e la pressione dell'imminente Mondiale casalingo alle porte, abbiano un po' 'schiacciato' Pulisic, che non avrebbe retto la pressione. Milan-Atalanta di questa sera, per lui, sarebbe stata l'occasione per il riscatto: avrebbe giocato con Giménez, il centravanti con cui molto bene si era trovato nelle prime dieci gare dell'annata e c'era una chance per tornare a fare ciò che di più meglio sa.

Invece niente, la sfortuna ha voluto che Pulisic si fermasse ancora. Non è dato sapere, al momento, se il numero 11 rossonero riuscirà a tornare in campo in tempo per Genoa-Milan del prossimo weekend. L'auspicio è che il Milan - anche senza di lui - riesca a far sua l'intera posta in palio questa sera a 'San Siro'.

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