Milan, out Pulisic per infortunio: un 2026 da buttare — Un 2026 maledetto, non c'è che dire, per Pulisic: nel 2025, in 15 partite tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, lo statunitense aveva segnato 10 gol e fornito 2 assist. Un rendimento eccezionale. Da quando, invece, è iniziato il nuovo anno, in 17 partite, appena un assist e nessuna rete. Un crollo inspiegabile. O quasi.

Nella prima parte di stagione, seppur tra qualche acciacco e con molte gare saltate, Pulisic è stato il trascinatore del Milan di Allegri. Nella seconda, al contrario, pur essendo stato in campo con costanza e con una condizione fisica in crescendo, il nulla. Probabilmente 'Capitan America' ha pagato il fatto di dover giocare, in un 3-5-2, spesso con una punta improvvisata e non di ruolo, come ammesso dallo stesso Allegri in una recente conferenza stampa.

Questione tattica, vita amorosa, pressione del Mondiale: Chris, perché sei sparito? — Ma alcuni bene informati sostengono anche come qualche problema personale (vita amorosa quanto meno turbolenta) e la pressione dell'imminente Mondiale casalingo alle porte, abbiano un po' 'schiacciato' Pulisic, che non avrebbe retto la pressione. Milan-Atalanta di questa sera, per lui, sarebbe stata l'occasione per il riscatto: avrebbe giocato con Giménez, il centravanti con cui molto bene si era trovato nelle prime dieci gare dell'annata e c'era una chance per tornare a fare ciò che di più meglio sa.

Invece niente, la sfortuna ha voluto che Pulisic si fermasse ancora. Non è dato sapere, al momento, se il numero 11 rossonero riuscirà a tornare in campo in tempo per Genoa-Milan del prossimo weekend. L'auspicio è che il Milan - anche senza di lui - riesca a far sua l'intera posta in palio questa sera a 'San Siro'.