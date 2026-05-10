Festa della Mamma, il Milan contro l'Atalanta con maglie 'speciali'

I precedenti, tra l'altro, sono anche molto favorevoli ai rossoneri. La prima volta che i giocatori del Milan celebrarono la Festa della Mamma indossando maglie speciali con il cognome materno sulle spalle fu il 12 maggio 2024. A 'San Siro', schiantato il Cagliari per 5-1 con le reti di Ismaël Bennacer, Christian Pulisic (doppietta), Tiijani Reijnders e Rafael Leão.