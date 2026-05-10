PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan-Atalanta, per la Festa della Mamma sulle maglie andrà il cognome materno

MILAN-ATALANTA

Milan-Atalanta, per la Festa della Mamma sulle maglie andrà il cognome materno

Maglie speciali per Milan-Atalanta di Serie A per la festa della mamma
Per il terzo anno consecutivo, il Milan (impegnato a 'San Siro' alle ore 20:45 contro l'Atalanta per la 36esima giornata della Serie A 2025-2026) celebrerà la Festa della Mamma di oggi con questa iniziativa sulle maglie da gioco
Daniele Triolo Redattore 

Come già accaduto in mattinata, ore 12:30, per Milan-Parma 1-1, penultima giornata della 'regular season' del campionato di Serie A Femminile, anche il Milan di Massimiliano Allegri, per la partita di questa sera, ore 20:45, a 'San Siro' contro l'Atalanta, valida per la 36esima giornata della Serie A 2025-2026, celebrerà la Festa della Mamma di oggi con un'ormai nota iniziativa.

Sulle maglie dei giocatori del Milan, che scenderà in campo con la terza divisa (quella gialla) di questa stagione, infatti, non comparirà, come di consueto, il cognome del calciatore di riferimento, bensì il cognome materno. Si tratta del terzo anno consecutivo che il Milan - ideatore dell'iniziativa nel 2024 - darà seguito alla simpatica e sentita ricorrenza.

LEGGI ANCHE

Festa della Mamma, il Milan contro l'Atalanta con maglie 'speciali'

—  

I precedenti, tra l'altro, sono anche molto favorevoli ai rossoneri. La prima volta che i giocatori del Milan celebrarono la Festa della Mamma indossando maglie speciali con il cognome materno sulle spalle fu il 12 maggio 2024. A 'San Siro', schiantato il Cagliari per 5-1 con le reti di Ismaël Bennacer, Christian Pulisic (doppietta), Tiijani Reijnders e Rafael Leão.

L'anno passato, 9 maggio 2025, il Milan sconfisse il Bologna per 3-1, con i gol di Santiago Giménez (doppietta) e ancora Pulisic. Speriamo, quindi, che non ci sia due senza il tre! Curiosità: Giménez - titolare questa sera contro gli orobici di Raffaele Palladino - non va in gol in campionato con il Diavolo proprio da quella sfida. Quale migliore occasione per spezzare il tabu?

Leggi anche
Milan-Atalanta, Diavolo in campo con la terza maglia: ecco i precedenti stagionali
Milan-Atalanta, i precedenti: bilancio positivo, ma gli ultimi anni sono un pianto

© RIPRODUZIONE RISERVATA