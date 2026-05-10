Festa della Mamma, il Milan contro l'Atalanta con maglie 'speciali'—
I precedenti, tra l'altro, sono anche molto favorevoli ai rossoneri. La prima volta che i giocatori del Milan celebrarono la Festa della Mamma indossando maglie speciali con il cognome materno sulle spalle fu il 12 maggio 2024. A 'San Siro', schiantato il Cagliari per 5-1 con le reti di Ismaël Bennacer, Christian Pulisic (doppietta), Tiijani Reijnders e Rafael Leão.
L'anno passato, 9 maggio 2025, il Milan sconfisse il Bologna per 3-1, con i gol di Santiago Giménez (doppietta) e ancora Pulisic. Speriamo, quindi, che non ci sia due senza il tre! Curiosità: Giménez - titolare questa sera contro gli orobici di Raffaele Palladino - non va in gol in campionato con il Diavolo proprio da quella sfida. Quale migliore occasione per spezzare il tabu?
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