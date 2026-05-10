La maglia gialla, per il Milan, rappresenta un vero e proprio portafortuna: in campionato, finora, l'ha indossata 6 volte e lo 'score' recita 5 vittorie e un pareggio. L'unica sconfitta con la terza divisa da gioco è in Coppa Italia, in casa della Lazio, a inizio dicembre. Oggi, dunque, il Diavolo la indosserà per l'ottava volta complessiva, sperando di tornare al successo con la maglia fortunata. Ecco, qui di seguito, tutti i precedenti stagionali.
14 settembre 2025, Milan-Bologna 1-0 (61' Modrić) - Serie A
20 settembre 2025, Udinese-Milan 0-3 (40' e 53' Pulisic, 46' Fofana) - Serie A
19 ottobre 2025 - Milan-Fiorentina 2-1 (55' Gosens, 63' e 86' rig. R. Leão) - Serie A
4 dicembre 2025 - Lazio-Milan 1-0 (80' Zaccagni) - Coppa Italia
8 dicembre 2025 - Torino-Milan 2-3 (10' rig. Vlašić, 17' Zapata, 24' Rabiot, 67' e 77' Pulisic) - Serie A
3 febbraio 2026 - Bologna-Milan 0-3 (20' Loftus-Cheek, 39' rig. Nkunku, 48' Rabiot) - Serie A
18 febbraio 2026 - Milan-Como 1-1 (32' Nico Paz, 64' R. Leão) - Serie A
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