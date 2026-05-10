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Milan-Atalanta, Diavolo in campo con la terza maglia: ecco i precedenti stagionali

Milan-Atalanta di Serie A si giocherà con la maglia gialla, la terza divisa della stagione 2025-2026
Il Milan di Massimiliano Allegri affronterà l'Atalanta questa sera alle ore 20:45 a 'San Siro' per la 36esima giornata di Serie A con la terza maglia della stagione 2025-2026, quella gialla. Portafortuna stagionale, almeno in campionato. I...
Daniele Triolo Redattore 

Come si era capito dal kit di allenamento indossato per tutta la settimana da Mike Maignan e compagni a Milanello e come si evince, oggi, dal post social e dalla match preview pubblicata dal Milan sui propri canali ufficiali, la squadra di Massimiliano Allegri affronterà l'Atalanta - per la 36esima giornata della Serie A 2025-2026 - questa sera alle ore 20:45 a 'San Siro' indossando la terza maglia per questa stagione.

Il Milan, dunque, scenderà in campo con il 'Third Kit'. Quello di colore giallo con i bordi verdi, che tanto è piaciuto ai tifosi rossoneri in questa stagione (è stata una delle maglie più vendute) con tutta probabilità per l'ultima volta. Per Milan-Cagliari, ultima partita casalinga dell'annata, è presumibile - infatti - che il Diavolo presenterà la nuova prima maglia per la stagione 2026-2027, le cui immagini 'rubate' circolano da tempo in rete.

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La maglia gialla, per il Milan, rappresenta un vero e proprio portafortuna: in campionato, finora, l'ha indossata 6 volte e lo 'score' recita 5 vittorie e un pareggio. L'unica sconfitta con la terza divisa da gioco è in Coppa Italia, in casa della Lazio, a inizio dicembre. Oggi, dunque, il Diavolo la indosserà per l'ottava volta complessiva, sperando di tornare al successo con la maglia fortunata. Ecco, qui di seguito, tutti i precedenti stagionali.

14 settembre 2025, Milan-Bologna 1-0 (61' Modrić) - Serie A

20 settembre 2025, Udinese-Milan 0-3 (40' e 53' Pulisic, 46' Fofana) - Serie A

19 ottobre 2025 - Milan-Fiorentina 2-1 (55' Gosens, 63' e 86' rig. R. Leão) - Serie A

4 dicembre 2025 - Lazio-Milan 1-0 (80' Zaccagni) - Coppa Italia

8 dicembre 2025 - Torino-Milan 2-3 (10' rig. Vlašić, 17' Zapata, 24' Rabiot, 67' e 77' Pulisic) - Serie A

3 febbraio 2026 - Bologna-Milan 0-3 (20' Loftus-Cheek, 39' rig. Nkunku, 48' Rabiot) - Serie A

18 febbraio 2026 - Milan-Como 1-1 (32' Nico Paz, 64' R. Leão) - Serie A

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