Come si era capito dal kit di allenamento indossato per tutta la settimana da Mike Maignan e compagni a Milanello e come si evince, oggi, dal post social e dalla match preview pubblicata dal Milan sui propri canali ufficiali, la squadra di Massimiliano Allegri affronterà l'Atalanta - per la 36esima giornata della Serie A 2025-2026 - questa sera alle ore 20:45 a 'San Siro' indossando la terza maglia per questa stagione.