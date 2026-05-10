Nei commenti del post di Zazzaroni, non è passata inosservata la risposta di Pietro Paolo Virdis, ex giocatore italiano classe 1975 che ha vestito la maglia del Milan dal 1984 al 1989, realizzando 77 gol in 186 presenze. Con la maglia rossonera, l'ex attaccante sardo ha vinto uno scudetto e una Coppa dei Campioni, oltre a una classifica marcatori nella stagione 1986/1987. Le sue parole rappresentano lo stato d'animo di milioni di milanisti in tutto il mondo, delusi e scoraggiati per la linea che il club ha preso negli ultimi anni.