La petizione per chiedere le dimissioni di Giorgio Furlani dal ruolo di amministratore delegato del Milan sta facendo il giro del web. Tra i promotori della raccolta firme spicca Ivan Zazzaroni, direttore del 'Corriere dello Sport', che ha rilanciato la campagna sul proprio profilo Instagram. La richiesta dei tifosi rossoneri ha già raccolto più di 40 mila firme nelle prime 48 ore: numeri incredibili, destinati a salire ulteriormente nei prossimi giorni.
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Milan, anche Virdis si unisce alla contestazione: “Chi ci dirige non conosce il nostro passato… e si vede”
Pietro Palo Virdis si unisce alla protesta contro Giorgio Furlani: il suo commento sotto al post di Ivan Zazzaroni racchiude l'essenza e i valori del Milan
Milan, Virdis si unisce alla contestazione
Nei commenti del post di Zazzaroni, non è passata inosservata la risposta di Pietro Paolo Virdis, ex giocatore italiano classe 1975 che ha vestito la maglia del Milan dal 1984 al 1989, realizzando 77 gol in 186 presenze. Con la maglia rossonera, l'ex attaccante sardo ha vinto uno scudetto e una Coppa dei Campioni, oltre a una classifica marcatori nella stagione 1986/1987. Le sue parole rappresentano lo stato d'animo di milioni di milanisti in tutto il mondo, delusi e scoraggiati per la linea che il club ha preso negli ultimi anni.
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