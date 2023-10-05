Relativamente alla sola Serie A, invece, Milan-Atalanta di questa sera sarà la partita numero 130: sono 55 le vittorie del Milan, 46 i pareggi e 28 le vittorie dell'Atalanta. Gli ultimi confronti a 'San Siro', però, sono un pianto per la squadra di casa: l'ultima vittoria del Milan risale, infatti, al 26 febbraio 2023: un 2-0 firmato da Theo Hernández e da Junior Messias.
Da lì, l'Atalanta ha vinto in Coppa Italia (1-2) e pareggiato in Serie A (1-1) nel 2024 e vinto ancora (0-1) il 20 aprile 2025 con un gol di Éderson in campionato.
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