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Milan-Atalanta, i precedenti: bilancio positivo, ma gli ultimi anni sono un pianto

I precedenti tra Milan e Atalanta in Serie A e in tutte le competizioni
Ecco a voi i precedenti di Milan-Atalanta: la partita - valevole per la 36esima giornata della Serie A 2025-2026 - che si disputerà stasera (ore 20:45) a 'San Siro' sarà il confronto numero 150. Di questi, 130 relativi al campionato di Serie A
Daniele Triolo Redattore 

Stasera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026. Una gara che i rossoneri di Massimiliano Allegri punteranno a vincere per poter proseguire la loro scalata verso la qualificazione alla Champions League, rallentata dopo gli ultimi risultati negativi.

Si tratterà della partita numero 150 tra rossoneri e nerazzurri, tra Divisione Nazionale, Serie A, Serie B e Coppa Italia. I precedenti vedono il Milan in vantaggio con 69 vittorie, quindi 49 pareggi e 31 successi dell'Atalanta. Sono 244 i gol segnati in queste partite dal Diavolo, mentre sono 151 quelli della 'Dea'.

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Relativamente alla sola Serie A, invece, Milan-Atalanta di questa sera sarà la partita numero 130: sono 55 le vittorie del Milan, 46 i pareggi e 28 le vittorie dell'Atalanta. Gli ultimi confronti a 'San Siro', però, sono un pianto per la squadra di casa: l'ultima vittoria del Milan risale, infatti, al 26 febbraio 2023: un 2-0 firmato da Theo Hernández e da Junior Messias.

Da lì, l'Atalanta ha vinto in Coppa Italia (1-2) e pareggiato in Serie A (1-1) nel 2024 e vinto ancora (0-1) il 20 aprile 2025 con un gol di Éderson in campionato.

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