Si tratterà della partita numero 150 tra rossoneri e nerazzurri, tra Divisione Nazionale, Serie A, Serie B e Coppa Italia. I precedenti vedono il Milan in vantaggio con 69 vittorie, quindi 49 pareggi e 31 successi dell'Atalanta. Sono 244 i gol segnati in queste partite dal Diavolo, mentre sono 151 quelli della 'Dea'.