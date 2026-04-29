Dopo il pareggio a reti bianche contro la Juventus dell'ultimo weekend di campionato, Massimiliano Allegri , allenatore del Milan , aveva concesso un lunedì di riposo alla sua squadra. Mike Maignan e compagni, dunque, si sono ritrovati ieri pomeriggio, nel centro sportivo di Milanello , per iniziare a preparare Sassuolo-Milan , partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 3 maggio alle ore 15:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia .

Ieri Allegri - sotto gli occhi del direttore sportivo Igli Tare - ha riguardato con i suoi calciatori tutti gli aspetti di Milan-Juventus, positivi e negativi. Ha iniziato poi la settimana con un allenamento atletico e dedicato alla parte tecnica. Per la giornata di oggi, mercoledì 29 aprile, a Milanello è prevista una sola seduta mattutina di allenamento. Da domani, invece, via alle prove tattiche di formazione per il Sassuolo di Fabio Grosso.