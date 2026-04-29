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Milan, oggi allenamento pomeridiano a Milanello: domenica pomeriggio c’è il Sassuolo

Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, durante una seduta di allenamento dei rossoneri a Milanello
Il Milan di Massimiliano Allegri si ritroverà stamattina a Milanello per l'allenamento previsto nella marcia verso la gara contro il Sassuolo, in programma domenica 3 maggio alle ore 15:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia
Daniele Triolo Redattore 

Dopo il pareggio a reti bianche contro la Juventus dell'ultimo weekend di campionato, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, aveva concesso un lunedì di riposo alla sua squadra. Mike Maignan e compagni, dunque, si sono ritrovati ieri pomeriggio, nel centro sportivo di Milanello, per iniziare a preparare Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 3 maggio alle ore 15:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia.

Ieri Allegri - sotto gli occhi del direttore sportivo Igli Tare - ha riguardato con i suoi calciatori tutti gli aspetti di Milan-Juventus, positivi e negativi. Ha iniziato poi la settimana con un allenamento atletico e dedicato alla parte tecnica. Per la giornata di oggi, mercoledì 29 aprile, a Milanello è prevista una sola seduta mattutina di allenamento. Da domani, invece, via alle prove tattiche di formazione per il Sassuolo di Fabio Grosso.

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Si va verso la conferma del 3-5-2, con un cambio obbligato in mezzo al campo, visto l'infortunio che ha messo fuori causa Luka Modrić per le ultime quattro gare stagionali. Si contendono una maglia da titolare, in cabina di regia, Ardon Jashari e Samuele Ricci. Vedremo, poi, se Allegri vorrà cambiare qualcosa in attacco, dove il Diavolo fa una fatica tremenda ad andare in rete, o se darà ancora una volta spazio a fiducia alla coppia composta da Christian Pulisic e Rafael Leão.

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