Cardinale, quante cavolate! Commento le sue parole. Vertice Milan

Dopo anni Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è tornato a parlare. Lo ha fatto facendo copia e incolla della maggior parte delle dichiarazioni che aveva già rilasciato in passato. Stavolta, però, il tifoso milanista non si fa prendere in giro. Ci sono troppe cose che non tornano, ci sono tante cose che cozzano con ciò che abbiamo sempre visto finora. La sensazione è che sia più un semplice modo per provare a sedare la rivolta che non una vera presa di coscienza e ammissione di colpa, con voglia di cambiare. Inoltre, spesso dice il falso. Dice che ha sempre vinto: cosa, esattamente? Dice che ha speso tanti soldi: quali? Di certo non i suoi. Sottolinea che ciò che il Milan incassa viene reinvestito, ci mancherebbe altro. Dice che non si può vincere sempre: vero, ma sarebbe il caso di vincere almeno una volta prima di dire certe cose. Insomma, tante parole al vento, servono fatti e finora non ci sono stati. Nel video qui sotto il commento parola per parola. C'è però anche l'aggiornamento dopo il vertice di ieri a Londra tra Cardinale e i vertici. Lasciate il mi piace, iscrivetevi e attivate la campanella, oltre a commentare per dire la vostra!