Milan, Cardinale, ma dove sono le vittorie?

Messaggio chiaro a tutti nel mondo Milan, sia per quanto riguarda la dirigenza che per quanto riguarda la panchina. Un passaggio che fa molto discutere è quello sulla delusione di non avere vinto lo scudetto e di volere vincere. Ebbene, in queste stagioni, però, Cardinale non ha mostrato tutta questa voglia di cambiare passo e cercare una soluzione per tornare a vincere. La vittoria della Supercoppa Italiana dello scorso anno è solo un raggio di sole in anni di delusioni per i tifosi rossoneri. "Se guarda alla mia vita e alla mia carriera, io ho sempre vinto", dice Cardinale, ma da quando c'è RedBird e senza più Maldini, il Diavolo ha perso il passo da Inter e Napoli. Nelle stagioni post Scudetto del Milan, i rossoneri hanno 'perso' 58 punti dalle varie capoliste (19 punti di media a stagione). E questo senza contare la stagione in corsa che aumenterà ancora questo gap.