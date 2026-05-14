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Curva Sud, continua la protesta contro Furlani e contro il Milan
Una protesta che quindi non si ferma alla sola partita contro l'Atalanta. Prima della sconfitta contro la Dea, infatti, c'è stato un corteo con un grande striscione davanti alla folla: "Furlani vattene". Questa la scritta chiara supportata da cori: "Via le me**e dal nostro Milan", intanano i tifosi, seguita da "Via Furlani dal nostro Milan" e "Furlani vattene via". Come riportato dal nostro inviato Stefano Bressi, i tifosi della Curva si sono posti in modo tale da formare una scritta precisa con le torce del telefonini: "GFOut" prima del fischio di inizio di Milan-Atalanta. Dopo una cinquantina di minuti, al terzo gol dell'Atalanta, la Curva Sud ha lasciato lo Stadio. Da capire se ci sarà ancora contestazione per Milan-Cagliari, ultima partita della stagione.
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