Non si placano le voci su una possibile rivoluzione del Milan: ci sarebbero ancora tutte le strade aperte per il futuro dei rossoneri, con una certezza, ovvero che la storia con Igli Tare sia ormai alla fine, dopo una sola stagione. In tutto questo, la Curva Sud continua con la sua protesta contro proprietà e non solo. Sono stati avvistati, infatti, altri striscioni davanti a Casa Milan e a Milanello. Ecco la foto direttamente dall'account Instagram della tifoseria organizzata dei rossoneri.