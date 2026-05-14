Milan: Ibrahimovic vs Allegri. Tare verso l’addio. Maldini in Nazionale?

Giornata delicata per il Milan, che finisce al centro dell'attenzione mediatica per le tensioni tra il tecnico Massimiliano Allegri e il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic. Nel frattempo, Igli Tare si prepara a lasciare il club al termine della stagione, in favore di un nuovo direttore sportivo scelto personalmente dall'amministratore delegato Giorgio Furlani. Anche il calciomercato continua a far parlare di sé, con nuovi rumors sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che quelle in uscita. Intanto, Paolo Maldini starebbe valutando l'ipotesi di tornare all'opera con un ruolo importante in Nazionale. Vediamo, nelle prossime slide, quali sono le migliori notizie sul Milan selezionate dalla redazione di PianetaMilan.it nella giornata di oggi, giovedì 14 maggio 2026.