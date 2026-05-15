L'intervista di Gerry Cardinale incendia la mattinata del Milan : passaggi molto importanti sul presente e il futuro del club. Era inevitabile che ci fossero reazioni, sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori. Chi ha commentato con vari post sul social X l'intervista del numero uno rossonero è Fabio Ravezzani . Focus sull'ammissione degli errori dello stesso Cardinale, che il giornalista commenta così: "Il primo passo verso una rifondazione del Milan indispensabile da troppo tempo. L’importante è che non continui a sbagliare". Per Ravezzani l'ammissione degli errori è una buona prima possa.

Milan, i commenti di Ravezzani alle parole di Cardinale

Poi passa ad altri spunti e nello specifico sulle parole di Cardinale sugli investimenti sul mercato. Questo il commento di Ravezzani: "Se sul mercato incassi più di quanto spendi, se gli stipendi dei tuoi calciatori sono inferiori alle concorrenti, ci sono molte possibilità che ti stia sempre più indebolendo. Se poi sbagli i dirigenti, è il disastro". Si perché il numero uno rossonero ha sottolineato di quanto il Diavolo sia la squadra che ha investito di più nelle ultime tre stagioni: 441 milioni di euro investiti in tre stagioni, con il Diavolo che non ha vinto nulla, oltre alla Supercoppa Italiana della scorsa stagione. L'Inter, per fare un confronto, ha investito 250 milioni di euro nello stesso periodo (dati Transfermarkt). Non considerando le partenze, il ragionamento di Cardinale fila. Il numero uno rossonero ha anche sottolineato di come reinvesta tutto il guadagnato dal Milan nel Milan stesso.