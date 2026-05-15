PIANETAMILAN rubriche milan sui social Milan, la risposta dei tifosi a Cardinale: “Richiama Maldini per vincere”. Le reazioni sui social | PM

SOCIAL

Milan, la risposta dei tifosi a Cardinale: “Richiama Maldini per vincere”. Le reazioni sui social | PM

Milan, la risposta dei tifosi a Cardinale: 'Richiama Maldini per vincere'. Le reazioni sui social | PM
I tifosi del Milan rispondono a Cardinale: "Fai un passo indietro e richiama Maldini". Ecco il chiaro messaggio social dei sostenitori rossoneri dalla pagina Facebook di Pianeta Milan
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Le parole di Gerry Cardinale hanno lasciato un segno importante nell'ambiente rossonero. L'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' del numero uno del Milan presenta spunti davvero importanti per il presente e il futuro del club. Cardinale, infatti, non ha spento le voci su una possibile rivoluzione a fine stagione: "Rivaluterò tutti e tutto quest’estate. Dedicherò tutta la mia estate a questo, dovreste dare per scontato che ci sto già riflettendo, sennò non farei il mio lavoro". Da capire il futuro di tutti in rossonero, a partire da Furlani, passando per Tare e arrivando a Massimiliano Allegri.

Milan, Cardinale parla di vittorie 

—  

L'altro passaggio importante riguarda la voglia di vincere di Cardinale: "Vincere resta la priorità e vi posso assicurare che tutti vogliono vincere. Non aver vinto lo scudetto è una delusione, se non entriamo nelle prime quattro è un fallimento". Ricordiamo che, dopo lo scudetto targato Maldini-Massara in dirigenza e Pioli in panchina, il Milan di RedBird ha vinto una solo Supercoppa Italiana. Noi di Pianeta Milan, abbiamo ovviamente riportato tutte le parole di Cardinale in un articolo dedicato e poi condiviso sui social della pagina. I tifosi hanno risposto a modo loro alle dichiarazioni del numero uno rossonero, con commenti abbastanza chiari sotto la pagina Facebook di Pianeta Milan (leggi qui tutti i commenti).

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

I tifosi richiedono a grande voce il ritorno di Maldini

—  

"Galliani, Maldini e Boban per tornare ai vertici mondiali", questo uno dei tanti commenti dei tifosi rossoneri, ma il tema comune è proprio un possibile ritorno in dirigenza di Paolo Maldini. Molti sostenitori del Milan consigliano a Cardinale di fare un passo indietro e di richiamare la leggenda del Diavolo. Ricordiamo che con Maldini e Massara in dirigenza, i rossoneri hanno vinto uno scudetto e sono tornati a giocarsi una semifinale di Champions League. Dopo il loro allontanamento, i rossoneri hanno vinto una sola Supercoppa Italiana. Altri commenti spingono per l'allontanamento di Furlani e altri ancora consigliano a Cardinale di riflettere anche sul suo operato e non solo su quello dei suoi dirigenti.

Leggi anche
Leao rompe il silenzio social per il ‘nuovo’ talento: chi è Balentien, il ragazzo che surfa come...
Milan-Atalanta 2-3, tifosi rossoneri infuriati sui social: “Furlani deve scusarsi davanti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA