I tifosi richiedono a grande voce il ritorno di Maldini

"Galliani, Maldini e Boban per tornare ai vertici mondiali", questo uno dei tanti commenti dei tifosi rossoneri, ma il tema comune è proprio un possibile ritorno in dirigenza di Paolo Maldini. Molti sostenitori del Milan consigliano a Cardinale di fare un passo indietro e di richiamare la leggenda del Diavolo. Ricordiamo che con Maldini e Massara in dirigenza, i rossoneri hanno vinto uno scudetto e sono tornati a giocarsi una semifinale di Champions League. Dopo il loro allontanamento, i rossoneri hanno vinto una sola Supercoppa Italiana. Altri commenti spingono per l'allontanamento di Furlani e altri ancora consigliano a Cardinale di riflettere anche sul suo operato e non solo su quello dei suoi dirigenti.