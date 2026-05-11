Il percorso di Balentien: dal debutto con Allegri al rientro dall'infortunio

Ma chi è il ragazzo che Leao ha repostato su Instagram? Prelevato l'estate scorsa dall'ADO Den Haag per appena 100 mila euro, Cheveyo Balentien ha saputo subito mettersi in mostra. Massimiliano Allegri lo aveva già inserito nelle rotazioni della Prima Squadra a inizio stagione, concedendogli minuti in Coppa Italia contro il Lecce e in Serie A contro la Fiorentina. Dopo un lungo stop forzato a causa di un infortunio, l'attaccante surinamese è tornato in campo la scorsa settimana con il Milan Futuro di Massimo Oddo e, nell'ultima apparizione con la Primavera di Giovanni Renna, ha dimostrato di essere "fuori categoria" mettendo a referto un gol e un assist in soli 45 minuti di gioco.