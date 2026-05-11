Milan, crisi Leao: anche in fascia è un disastro. I numeri lo inchiodano: colpa della pubalgia o c’è altro?
Il percorso di Balentien: dal debutto con Allegri al rientro dall'infortunio—
Ma chi è il ragazzo che Leao ha repostato su Instagram? Prelevato l'estate scorsa dall'ADO Den Haag per appena 100 mila euro, Cheveyo Balentien ha saputo subito mettersi in mostra. Massimiliano Allegri lo aveva già inserito nelle rotazioni della Prima Squadra a inizio stagione, concedendogli minuti in Coppa Italia contro il Lecce e in Serie A contro la Fiorentina. Dopo un lungo stop forzato a causa di un infortunio, l'attaccante surinamese è tornato in campo la scorsa settimana con il Milan Futuro di Massimo Oddo e, nell'ultima apparizione con la Primavera di Giovanni Renna, ha dimostrato di essere "fuori categoria" mettendo a referto un gol e un assist in soli 45 minuti di gioco.
Prospettive tattiche: un tridente con la doppia "tavola da surf"?—
Il potenziale di Balentien è evidente, ma il suo inserimento stabile in Prima Squadra dipende da diverse variabili. Esterno destro naturale che ama accentrarsi, il classe 2006 potrebbe tecnicamente completare un tridente con Leao a sinistra, offrendo al Milan una spinta offensiva imprevedibile. Tuttavia, l'attuale 3-5-2 di Allegri limita queste possibilità tattiche, rendendo i due più simili a alternative l'uno dell'altro che a compagni di reparto. Molto dipenderà dalle scelte societarie per la prossima stagione e dal futuro dello stesso Leao, attualmente in bilico.
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