PIANETAMILAN rubriche milan sui social Leao rompe il silenzio social per il ‘nuovo’ talento: chi è Balentien, il ragazzo che surfa come Rafa

SOCIAL

Leao rompe il silenzio social per il ‘nuovo’ talento: chi è Balentien, il ragazzo che surfa come Rafa

Cheveyo Balentien e Rafael Leao AC Milan
Il legame tra il campione portoghese del Milan, Rafael Leao, e il giovane talento Cheveyo Balentien riaccende i social e fa sognare i tifosi rossoneri
Redazione PM

Nel mondo Milan, il gesto del "surf",  rappresenta la celebrazione iconica di Rafael Leao. Durante il weekend, questa esultanza ha trovato un nuovo interprete in Cheveyo Balentien. Il giovane attaccante classe 2006, durante il match della Primavera contro il Parma, ha scelto di omaggiare il compagno di squadra, scatenando una reazione a catena che ha riportato il numero 10 rossonero sotto i riflettori dei social proprio alla vigilia della delicata sfida Champions contro l'Atalanta.

Milan, Leao rompe il silenzio Instagram per Balentien

—  

Rafael Leao si era eclissato da Instagram lo scorso 27 aprile, all’indomani dello scialbo 0-0 contro la Juventus, stanco dei fischi di San Siro e delle critiche incessanti. Dopo giorni di isolamento digitale, il portoghese ha riaperto il profilo per condividere la foto di Balentien mentre "surfa" insieme ai compagni della Primavera. Un segnale di vicinanza e amicizia tra due giocatori separati da sette anni d'età ma uniti dalla stessa filosofia: giocare con il sorriso.

LEGGI ANCHE

Il percorso di Balentien: dal debutto con Allegri al rientro dall'infortunio

—  

Ma chi è il ragazzo che Leao ha repostato su Instagram? Prelevato l'estate scorsa dall'ADO Den Haag per appena 100 mila euro, Cheveyo Balentien ha saputo subito mettersi in mostra. Massimiliano Allegri lo aveva già inserito nelle rotazioni della Prima Squadra a inizio stagione, concedendogli minuti in Coppa Italia contro il Lecce e in Serie A contro la Fiorentina. Dopo un lungo stop forzato a causa di un infortunio, l'attaccante surinamese è tornato in campo la scorsa settimana con il Milan Futuro di Massimo Oddo e, nell'ultima apparizione con la Primavera di Giovanni Renna, ha dimostrato di essere "fuori categoria" mettendo a referto un gol e un assist in soli 45 minuti di gioco.

Prospettive tattiche: un tridente con la doppia "tavola da surf"?

—  

Il potenziale di Balentien è evidente, ma il suo inserimento stabile in Prima Squadra dipende da diverse variabili. Esterno destro naturale che ama accentrarsi, il classe 2006 potrebbe tecnicamente completare un tridente con Leao a sinistra, offrendo al Milan una spinta offensiva imprevedibile. Tuttavia, l'attuale 3-5-2 di Allegri limita queste possibilità tattiche, rendendo i due più simili a alternative l'uno dell'altro che a compagni di reparto. Molto dipenderà dalle scelte societarie per la prossima stagione e dal futuro dello stesso Leao, attualmente in bilico.

Leggi anche
Milan-Atalanta 2-3, tifosi rossoneri infuriati sui social: “Furlani deve scusarsi davanti...
“Chiedo rispetto (e magari un rimborso)”: tifosa si sfoga e scrive al Milan una lettera

© RIPRODUZIONE RISERVATA