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Milan, Balentien “retrocesso” in Primavera: il motivo dietro la scelta | News PM

Cheveyo Balentien, AC Milan
Cheveyo Balentien in campo con la Primavera di Giovanni Renna: ecco perché è stato "retrocesso" dal Milan Futuro
Redazione PM

Il Milan Primaverascenderà in campo questo pomeriggio alle 13:00 per affrontare il Parma nella 37ª e penultima giornata del campionato Primavera 1. Tra i titolari di mister Renna è spuntato un po' a sorpresa Cheveyo Balentien, attaccante surinamese classe 2006. Il giovane esterno offensivo aveva collezionato 2 presenze con la Prima Squadra di Massimiliano Allegri a inizio stagione, subentrando nei minuti finali del match di Serie A contro la Fiorentina e in Coppa Italia contro il Lecce.

Balentien aggregato al Milan Primavera: il motivo

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Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Balentien è stato aggregato al Milan Primavera per accumulare maggiore minutaggio e ritrovare la migliore condizione fisica, dopo che un infortunio muscolare lo aveva tenuto ai box per diversi mesi. Lo scorso weekend, l'attaccante classe 2006 era tornato in campo con il Milan Futuro di Massimo Oddo, subentrando nei minuti finali della sfida di Serie D contro la Vogherese e trovando anche la via del gol pochi istanti dopo il suo ingresso in campo.

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Caratteristiche tecniche

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Si tratta di uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile rossonero. Nato nei Paesi Bassi, Balentien porta con sé il mix tipico della scuola 'Orange': grandi qualità tecniche abbinate a doti fisiche importanti. I suoi 190 centimetri di altezza gli permettono di agire sia da prima punta che da esterno. Destro naturale, ama partire dalla corsia sinistra per rientrare verso il centro del campo e scatenare il tiro o mandare in porta i compagni.

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