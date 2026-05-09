Cheveyo Balentien in campo con la Primavera di Giovanni Renna: ecco perché è stato "retrocesso" dal Milan Futuro

Il Milan Primavera scenderà in campo questo pomeriggio alle 13:00 per affrontare il Parma nella 37ª e penultima giornata del campionato Primavera 1. Tra i titolari di mister Renna è spuntato un po' a sorpresa Cheveyo Balentien , attaccante surinamese classe 2006. Il giovane esterno offensivo aveva collezionato 2 presenze con la Prima Squadra di Massimiliano Allegri a inizio stagione, subentrando nei minuti finali del match di Serie A contro la Fiorentina e in Coppa Italia contro il Lecce.

Balentien aggregato al Milan Primavera: il motivo

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Balentien è stato aggregato al Milan Primavera per accumulare maggiore minutaggio e ritrovare la migliore condizione fisica, dopo che un infortunio muscolare lo aveva tenuto ai box per diversi mesi. Lo scorso weekend, l'attaccante classe 2006 era tornato in campo con il Milan Futuro di Massimo Oddo, subentrando nei minuti finali della sfida di Serie D contro la Vogherese e trovando anche la via del gol pochi istanti dopo il suo ingresso in campo.