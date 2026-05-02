PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Monza-Milan Primavera finisce 1-1: pareggio con poche emozioni per due squadre senza obiettivi di classifica

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Monza-Milan Primavera finisce 1-1: pareggio con poche emozioni per due squadre senza obiettivi di classifica

Giovanni Renna allenatore Milan Primavera
Alle ore 13:00 si è giocata Monza-Milan, sfida valida per la 36ª giornata del campionato Primavera 1: ecco il commento della partita
Redazione

Nel pomeriggio, al Centro Sportivo Luigi Berlusconi, è andato in scena il match tra Monza e Milan, valevole per la 36ª giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri di mister Renna hanno pareggiato 1-1, per il Diavolo rete di capitan Scotti su calcio di rigore (qui le pagelle). Ecco, di seguito, il resoconto del match.

Monza-Milan Primavera, il primo tempo

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La gara parte forte con diverse occasioni da entrambe le parti nei primi minuti, con un ritmo alto e deciso. Al 17' i rossoneri passano in vantaggio grazie al 10° gol in campionato del capitano rossonero Scotti. Elegante e glaciale sul dischetto con un tocco sotto che manda fuori giri il portiere del Monza. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare con due occasioni nel giro di pochi minuti. Sulla prima, un tiro preciso dal limite dell'area di Buonaiuto, Bouyer si supera con un super intervento in tuffo. Nel finale Mancioppi sfiora il raddoppio dopo una bell'azione in verticale, poco dopo il Monza con Fogliaro che da buona posizione colpisce di testa fuori.

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Monza-Milan Primavera, il secondo tempo

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Secondo tempo con ritmi decisamente più bassi. Le emozioni sono poche da entrambe le parti, con il Diavolo che prova a gestire ma subisce col passare dei minuti le sortite offensive dei padroni di casa. Il gol del pari di Bagnaschi arriva meritatamente per i brianzoli che hanno cercato il pari con continuità. Nel finale, il Milan ci prova ma senza creare problemi alla difesa del Monza. Termina quindi 1-1 il match, con poche emozioni e che rispecchia il momento delle due squadre, ormai senza ambizioni e con la salvezza già sicura.

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