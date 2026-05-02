Monza-Milan Primavera, il secondo tempo

Secondo tempo con ritmi decisamente più bassi. Le emozioni sono poche da entrambe le parti, con il Diavolo che prova a gestire ma subisce col passare dei minuti le sortite offensive dei padroni di casa. Il gol del pari di Bagnaschi arriva meritatamente per i brianzoli che hanno cercato il pari con continuità. Nel finale, il Milan ci prova ma senza creare problemi alla difesa del Monza. Termina quindi 1-1 il match, con poche emozioni e che rispecchia il momento delle due squadre, ormai senza ambizioni e con la salvezza già sicura.