Pagelle Monza-Milan Primavera: Filippo Scotti e Tommaso Mancioppi | AC Milan news e ultime notizie (Credits foto: Getty Images)

Nel pomeriggio, al Centro Sportivo Luigi Berlusconi, è andato in scena il match tra il Monza e il Milan Primavera. I rossoneri di mister Renna hanno pareggiato 1-1, per il Diavolo rete di capitan Scotti su calcio di rigore. Ecco le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati.