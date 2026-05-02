Nel pomeriggio, al Centro Sportivo Luigi Berlusconi, è andato in scena il match tra il Monza e il Milan Primavera. I rossoneri di mister Renna hanno pareggiato 1-1, per il Diavolo rete di capitan Scotti su calcio di rigore. Ecco le pagelle dei rossoneri con i nostri promossi e bocciati.
PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Pagelle Monza-Milan Primavera 1-1: la personalità di Scotti trascina il Diavolo. Mancioppi, che errore!
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Pagelle Monza-Milan Primavera 1-1: la personalità di Scotti trascina il Diavolo. Mancioppi, che errore!
È appena terminata Monza-Milan, sfida valida per la 36ª giornata del campionato Primavera 1: ecco le nostre pagelle
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