Il momento delle due squadre—
I rossoneri sono reduci da 2 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 5 partite. Nell'ultimo turno di campionato è arrivato un pari esterno per 1-1 contro il Monza. Alla vigilia della 37ª giornata, il Milan Primavera di mister Renna occupa il 12° posto in classifica con 48 punti, a pari merito con il Verona.
Il Parma vuole blindare il secondo posto (valido per accedere direttamente alle semifinali dei playoff), oltre a provare fino all'ultimo il sorpasso ai danni della Fiorentina. I ragazzi di Nicola Corrent hanno raccolto, fino ad ora, 64 punti, frutto di 18 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte.
Parma-Milan Primavera, le formazioni ufficiali—
Milan (4-3-3): Bouyer, Nolli, M. Cissè, Cullotta, Baldacchino, H. Cissè, Ibrahimovic, Plazzotta, Balentien, Castiello, Zaramella. Allenatore: Giovanni Renna. A disposizione: Catalano; Del Forno, Di Marco, Kurbegović, Mercogliano, Agresta, L. Colombo, Batistini, Lupo, Perina, Petrone
Parma (3-4-2-1): Astaldi, Varali, Conde, Drobnic, Mena, Tigani, Konaté, Castaldo, Plicco, Cardinali, Mikolajewski. Allenatore: Nicola Corrent. A disposizione: Mazzocchi, D'Intino, Nwajei, Vranici, Diop, Gemello, Diallo, Chimezie, Mengoni, Semedo, Sartori.
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