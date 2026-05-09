I riflettori dello stadio 'Il Noca' di Noceto (PR), sono pronti ad accendersi su Parma-Milan, penultimo match della regular season del campionato Primavera 1. I rossoneri di Giovanni Renna arrivano all'appuntamento senza obiettivi concreti, ma con tanta voglia di stupire: la zona playoff è irraggiungibile e il vantaggio sulle ultime posizioni è altrettanto cospicuo.