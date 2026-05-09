PIANETAMILAN giovanili news milan primavera Parma-Milan Primavera, le formazioni ufficiali: Renna lancia Balentien e Ibrahimovic dal 1′

MILAN PRIMAVERA

Parma-Milan Primavera, le formazioni ufficiali: Renna lancia Balentien e Ibrahimovic dal 1′

Giovanni Renna, allenatore Milan Primavera
Le formazioni ufficiali di Parma-Milan Primavera, 37ª giornata di Primavera 1: ecco le scelte di Giovanni Renna e Nicola Corrent
Redazione PM

I riflettori dello stadio 'Il Noca' di Noceto (PR), sono pronti ad accendersi su Parma-Milan, penultimo match della regular season del campionato Primavera 1. I rossoneri di Giovanni Renna arrivano all'appuntamento senza obiettivi concreti, ma con tanta voglia di stupire: la zona playoff è irraggiungibile e il vantaggio sulle ultime posizioni è altrettanto cospicuo.

Gli ospiti, invece, sono secondi in classifica a -1 dalla Fiorentina in vetta, a sua volta impegnata domani contro la Cremonese. Nel match di andata, disputato al PUMA House of Football di Vismara, il Diavolo si era imposto per 2-0 grazie alle reti di Zukic eScotti.

LEGGI ANCHE

Il momento delle due squadre

—  

I rossoneri sono reduci da 2 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 5 partite. Nell'ultimo turno di campionato è arrivato un pari esterno per 1-1 contro il Monza. Alla vigilia della 37ª giornata, il Milan Primavera di mister Renna occupa il 12° posto in classifica con 48 punti, a pari merito con il Verona.

Il Parma vuole blindare il secondo posto (valido per accedere direttamente alle semifinali dei playoff), oltre a provare fino all'ultimo il sorpasso ai danni della Fiorentina. I ragazzi di Nicola Corrent hanno raccolto, fino ad ora, 64 punti, frutto di 18 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte. 

Parma-Milan Primavera, le formazioni ufficiali

—  

Milan (4-3-3): Bouyer, Nolli, M. Cissè, Cullotta, Baldacchino, H. Cissè, Ibrahimovic, Plazzotta, Balentien, Castiello, Zaramella. Allenatore: Giovanni Renna. A disposizione: Catalano; Del Forno, Di Marco, Kurbegović, Mercogliano, Agresta, L. Colombo, Batistini, Lupo, Perina, Petrone

Parma (3-4-2-1): Astaldi, Varali, Conde, Drobnic, Mena, Tigani, Konaté, Castaldo, Plicco, Cardinali, Mikolajewski. Allenatore: Nicola Corrent. A disposizione: Mazzocchi, D'Intino, Nwajei, Vranici, Diop, Gemello, Diallo, Chimezie, Mengoni, Semedo, Sartori.

Leggi anche
Monza-Milan Primavera finisce 1-1: pareggio con poche emozioni per due squadre senza obiettivi...
Pagelle Monza-Milan Primavera 1-1: la personalità di Scotti trascina il Diavolo. Mancioppi, che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA