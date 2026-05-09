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Primavera 1, Parma-Milan 1-2: i ducali accorciano le distanze con Tigani | Live News

Filippo Plazzotta, centrocampista Milan Futuro
Alle ore 13:00, il Milan Primavera di Giovanni Renna sfida il Parma per la 37ª giornata del campionato Primavera 1
Redazione PM

09/05/2026 - 13:00
Parma
0-2
Milan Primavera
43'

BLOCCO BASSSO DEL MILAN

Il copione della partita è chiaro: il Parma fa la partite, mentre i rossoneri si difendono bassi e provano a colpire in ripartenza

39'

SI ABBASSANO I RITMI

Dopo un'intensità altissima nella prima mezz'ora, il ritmo di gioco si è decisamente abbassato dal gol di Tigani in poi

32'
goal

GOAL PARMA! TIGANI

Gli ospiti accorciano le distanze. Pressing asfissiante fino all'interno dell'area di rigore rossonera: palla recuperata su Plazzotta, Tigani si crea lo spazio per calciare e fulmina Bouyer con un destro imparabile

30'
traversa

TRAVERSA PARMA

Mancino violento di Cardinali dal limite dell'area, che si schianta sulla traversa

29'
occasione

OCCASIONE PARMA

Doppia occasione per i padroni di casa con Castaldo: prima Nolli e poi Cissé si mettono sulla traiettoria del tiro e allargano la traiettoria in calcio d'angolo

27'
occasione

OCCASIONE MILAN

Altra chance per Balentien, decisamente il più ispirato tra i rossoneri: rientra verso il centro del campo e calcia forte con il mancino, ma la palla finisce alta sopra la traversa

24'
goal

GOAL MILAN! ZARAMELLA

Coast to coast devastante di Balentien, che si fa tutto il campo in contropiede e serve Zaramella al centro dell'area di rigore: il classe 2008 arriva con i tempi giusti e deve solo spingere la palla in porta

22'
occasione

PARMA A UN PASSO DAL PAREGGIO

Cullotta si fa scavalcare da un lancio facilmente leggibile e Mikolajewski si ritrova a tu per tu con Bouyer: il portiere rossonero ci mette il piede e devia in corner

21'
occasione

OCCASIONE PARMA

Buona combinazione dei padroni di casa tra Cardinali e Mikolajewski: bravo Cullotta a chiudere la linea di passaggio e a mettere il pallone in calcio d'angolo

15'
occasione

OCCASIONE PARMA

Finisce alto sopra la traversa il destro di Castaldo dal limite dell'area

12'
occasione

OCCASIONE PARMA

Ci prova di testa Konaté, che vola più in alto di tutti sugli sviluppi di calcio d'angolo: non si fa sorprendere Bouyer

11'
occasione

OCCASIONE PARMA

Il Milan pasticcia in area di rigore e per poco il Parma non ne approfitta. La difesa rossonera riesce a spazzare all'ultimo

5'
goal

GOL MILAN! BALENTIEN

Rossoneri in vantaggio dopo 5'. Balentien converge dalla destra verso il centro del campo: il suo cross non viene deviato da nessuno e si insacca alle spalle di Astaldi

4'

INIZIA BENE IL PARMA

I padroni di casa provano subito a schiacciare i rossoneri, che per il momento reggono bene

1'
inzio-match

SI PARTE

Il fischio dell'arbitro Zoppi dà il via a Parma-Milan Primavera

FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-3-3): Bouyer, Nolli, M. Cissè, Cullotta, Baldacchino, H. Cissè, Ibrahimovic, Plazzotta, Balentien, Castiello, Zaramella. Allenatore: Giovanni Renna. A disposizione: Catalano; Del Forno, Di Marco, Kurbegović, Mercogliano, Agresta, L. Colombo, Batistini, Lupo, Perina, Petrone

Parma (3-4-2-1): Astaldi, Varali, Conde, Drobnic, Mena, Tigani, Konaté, Castaldo, Plicco, Cardinali, Mikolajewski. Allenatore: Nicola Corrent. A disposizione: Mazzocchi, D'Intino, Nwajei, Vranici, Diop, Gemello, Diallo, Chimezie, Mengoni, Semedo, Sartori.

Le porte dello 'Stadio Noce' di Noceto (PR), sono pronte ad aprirsi su Parma-Milan Primavera, match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato Primavera 1. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 13:00, dirige l'incontro Andrea Zoppi della sezione di Firenze. Sarà assistito da Federico Linari (Firenze) e Cristiano Pelosi (Ercolano).

MILAN-PARMA, IL MOMENTO DELLE DUE SQUADRE- I rossoneri di Giovanni Renna si trovano al 12° posto di una classifica molto compatta (48 pt): la zona playoff dista 10 punti e non è più raggiungibile, ma Scotti e compagni non vogliono assolutamente sfigurare. La formazione emiliana, invece, si trova in seconda posizione con 64 punti: i ragazzi di Nicola Corrent proveranno a raccogliere l'intero bottino per tentare il sorpasso ai danni della Fiorentina (65 pt).

LIVE TESTUALE PARMA-MILAN PRIMAVERA QUI SU 'PIANETAMILAN.IT'- Restate con noi per seguire il LIVE testuale di Parma-Milan Primavera e per non perdervi neanche un'azione in diretta dei ragazzi di mister Renna.

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