Le porte dello 'Stadio Noce' di Noceto (PR), sono pronte ad aprirsi su Parma-Milan Primavera, match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato Primavera 1. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 13:00, dirige l'incontro Andrea Zoppi della sezione di Firenze. Sarà assistito da Federico Linari (Firenze) e Cristiano Pelosi (Ercolano).
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Primavera 1, Parma-Milan 1-2: i ducali accorciano le distanze con Tigani | Live News
BLOCCO BASSSO DEL MILAN
Il copione della partita è chiaro: il Parma fa la partite, mentre i rossoneri si difendono bassi e provano a colpire in ripartenza
SI ABBASSANO I RITMI
Dopo un'intensità altissima nella prima mezz'ora, il ritmo di gioco si è decisamente abbassato dal gol di Tigani in poi
GOAL PARMA! TIGANI
Gli ospiti accorciano le distanze. Pressing asfissiante fino all'interno dell'area di rigore rossonera: palla recuperata su Plazzotta, Tigani si crea lo spazio per calciare e fulmina Bouyer con un destro imparabile
TRAVERSA PARMA
Mancino violento di Cardinali dal limite dell'area, che si schianta sulla traversa
OCCASIONE PARMA
Doppia occasione per i padroni di casa con Castaldo: prima Nolli e poi Cissé si mettono sulla traiettoria del tiro e allargano la traiettoria in calcio d'angolo
OCCASIONE MILAN
Altra chance per Balentien, decisamente il più ispirato tra i rossoneri: rientra verso il centro del campo e calcia forte con il mancino, ma la palla finisce alta sopra la traversa
GOAL MILAN! ZARAMELLA
Coast to coast devastante di Balentien, che si fa tutto il campo in contropiede e serve Zaramella al centro dell'area di rigore: il classe 2008 arriva con i tempi giusti e deve solo spingere la palla in porta
PARMA A UN PASSO DAL PAREGGIO
Cullotta si fa scavalcare da un lancio facilmente leggibile e Mikolajewski si ritrova a tu per tu con Bouyer: il portiere rossonero ci mette il piede e devia in corner
OCCASIONE PARMA
Buona combinazione dei padroni di casa tra Cardinali e Mikolajewski: bravo Cullotta a chiudere la linea di passaggio e a mettere il pallone in calcio d'angolo
OCCASIONE PARMA
Finisce alto sopra la traversa il destro di Castaldo dal limite dell'area
OCCASIONE PARMA
Ci prova di testa Konaté, che vola più in alto di tutti sugli sviluppi di calcio d'angolo: non si fa sorprendere Bouyer
OCCASIONE PARMA
Il Milan pasticcia in area di rigore e per poco il Parma non ne approfitta. La difesa rossonera riesce a spazzare all'ultimo
GOL MILAN! BALENTIEN
Rossoneri in vantaggio dopo 5'. Balentien converge dalla destra verso il centro del campo: il suo cross non viene deviato da nessuno e si insacca alle spalle di Astaldi
INIZIA BENE IL PARMA
I padroni di casa provano subito a schiacciare i rossoneri, che per il momento reggono bene
SI PARTE
Il fischio dell'arbitro Zoppi dà il via a Parma-Milan Primavera
FORMAZIONI UFFICIALI
Milan (4-3-3): Bouyer, Nolli, M. Cissè, Cullotta, Baldacchino, H. Cissè, Ibrahimovic, Plazzotta, Balentien, Castiello, Zaramella. Allenatore: Giovanni Renna. A disposizione: Catalano; Del Forno, Di Marco, Kurbegović, Mercogliano, Agresta, L. Colombo, Batistini, Lupo, Perina, Petrone
Parma (3-4-2-1): Astaldi, Varali, Conde, Drobnic, Mena, Tigani, Konaté, Castaldo, Plicco, Cardinali, Mikolajewski. Allenatore: Nicola Corrent. A disposizione: Mazzocchi, D'Intino, Nwajei, Vranici, Diop, Gemello, Diallo, Chimezie, Mengoni, Semedo, Sartori.
MILAN-PARMA, IL MOMENTO DELLE DUE SQUADRE- I rossoneri di Giovanni Renna si trovano al 12° posto di una classifica molto compatta (48 pt): la zona playoff dista 10 punti e non è più raggiungibile, ma Scotti e compagni non vogliono assolutamente sfigurare. La formazione emiliana, invece, si trova in seconda posizione con 64 punti: i ragazzi di Nicola Corrent proveranno a raccogliere l'intero bottino per tentare il sorpasso ai danni della Fiorentina (65 pt).
LIVE TESTUALE PARMA-MILAN PRIMAVERA QUI SU 'PIANETAMILAN.IT'- Restate con noi per seguire il LIVE testuale di Parma-Milan Primavera e per non perdervi neanche un'azione in diretta dei ragazzi di mister Renna.
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