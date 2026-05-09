Buona combinazione dei padroni di casa tra Cardinali e Mikolajewski: bravo Cullotta a chiudere la linea di passaggio e a mettere il pallone in calcio d'angolo

Cullotta si fa scavalcare da un lancio facilmente leggibile e Mikolajewski si ritrova a tu per tu con Bouyer: il portiere rossonero ci mette il piede e devia in corner

Coast to coast devastante di Balentien, che si fa tutto il campo in contropiede e serve Zaramella al centro dell'area di rigore: il classe 2008 arriva con i tempi giusti e deve solo spingere la palla in porta

Doppia occasione per i padroni di casa con Castaldo: prima Nolli e poi Cissé si mettono sulla traiettoria del tiro e allargano la traiettoria in calcio d'angolo

Il copione della partita è chiaro: il Parma fa la partite, mentre i rossoneri si difendono bassi e provano a colpire in ripartenza

Le porte dello 'Stadio Noce' di Noceto (PR), sono pronte ad aprirsi su Parma-Milan Primavera, match valido per la 37ª e penultima giornata del campionato Primavera 1. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 13:00, dirige l'incontro Andrea Zoppi della sezione di Firenze. Sarà assistito da Federico Linari (Firenze) e Cristiano Pelosi (Ercolano).