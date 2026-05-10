Milan-Atalanta 2-3, le reazioni dei tifosi sui social—
L'ambiente rossonero è ormai una polveriera: molti spettatori hanno abbandonato le tribune prima del termine, mentre sui social la contestazione è esplosa con ferocia. La qualificazione in Champions League è ora seriamente a rischio e obbligherà gli uomini di Allegri a conquistare sei punti nelle ultime due gare. Vediamo insieme alcune reazione dei tifosi rossoneri raccolte dalla nostra redazione: tra rabbia, delusione e i meme più virali su X, Instagram e Facebook.
"FUORI chi usa il Milan come una macchina da soldi DENTRO CHI AMA IL MILAN"
Il giornalista Marco Piccari sottolinea:"La reazione finale del MIlan non cambia la pochezza espressa per tutta la partita, vittoria meritata dell'Atalanta. Champions a rischio e la responsabilità non può non toccare il tecnico"
"Furlani deve andare davanti alle telecamere, chiedere scusa e poi esonerare Allegri. Subito dopo deve rinnovare le scuse e dare le sue dimissioni immediate. Sarebbe l'unica cosa che riuscirebbe a strapparmi un sorriso in questa serata di merda"
"Siamo in mano a dirigenti che pensano di fare marketing, plusvalenze e altri numeri. Il calcio, lo spettacolo, il Milan scomparsi! Altro che Champions. Dove vogliamo andare!"
"Chissà come sarebbe finita se avessero dato anche a noi un tempo supplementare da giocare come l'han dato alla Roma"
"Altra partita da dimenticare, altre prestazione imbarazzante di un Milan che non c'è più. Non è bastata la rimonta finale per evitare la sconfitta. Tra la protesta a Furlani, tra i fischi dopo il primo tempo e dopo il cambio di Leao, il Milan rischia veramente di stare fuori dalla Champions. Intanto a Genova senza tre giocatori: Leao, Estupinan e Saelemaekers per squalifica"
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