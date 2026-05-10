PIANETAMILAN rubriche milan sui social Milan-Atalanta 2-3, tifosi rossoneri infuriati sui social: “Furlani deve scusarsi davanti alle telecamere”

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Milan-Atalanta 2-3, tifosi rossoneri infuriati sui social: “Furlani deve scusarsi davanti alle telecamere”

Alexis Saelemaekers, esterno Milan
I tifosi del Milan sbottano sui social: dopo il 2-3 con l'Atalanta esplode la rabbia del web contro Furlani e l'atteggiamento della squadra
Redazione PM

Il triplice fischio di San Siro sancisce una delle serate più amare della stagione per il Milan. In un clima dominato dalla contestazione contro la società e contro l'amministratore delegato Giorgio Furlani, la sfida della 36^ giornata contro l’Atalanta termina 2-3, un risultato che però non riflette appieno il dominio nerazzurro durato per quasi tutto l'incontro. La squadra di Raffaele Palladino ha travolto i rossoneri portandosi sul triplo vantaggio grazie alle reti di Ederson, Zappacosta e Raspadori, quest’ultima arrivata al 51’ tra i fischi di uno stadio visibilmente spazientito.

Nonostante i lampi finali di Pavlovic e Nkunku, che tra l’88’ e il recupero hanno accorciato le distanze, la rimonta è rimasta solo un miraggio, complice anche un colpo di testa di Gabbia terminato fuori di un soffio nel finale. Si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo il ko con il Sassuolo, la quinta nelle ultime otto partite.

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L'ambiente rossonero è ormai una polveriera: molti spettatori hanno abbandonato le tribune prima del termine, mentre sui social la contestazione è esplosa con ferocia. La qualificazione in Champions League è ora seriamente a rischio e obbligherà gli uomini di Allegri a conquistare sei punti nelle ultime due gare. Vediamo insieme alcune reazione dei tifosi rossoneri raccolte dalla nostra redazione: tra rabbia, delusione e i meme più virali su X, Instagram e Facebook.

"FUORI chi usa il Milan come una macchina da soldi DENTRO CHI AMA IL MILAN"

Il giornalista Marco Piccari sottolinea:"La reazione finale del MIlan non cambia la pochezza espressa per tutta la partita, vittoria meritata dell'Atalanta. Champions a rischio e la responsabilità non può non toccare il tecnico"

"Furlani deve andare davanti alle telecamere, chiedere scusa e poi esonerare Allegri. Subito dopo deve rinnovare le scuse e dare le sue dimissioni immediate. Sarebbe l'unica cosa che riuscirebbe a strapparmi un sorriso in questa serata di merda"

"Siamo in mano a dirigenti che pensano di fare marketing, plusvalenze e altri numeri. Il calcio, lo spettacolo, il Milan scomparsi! Altro che Champions. Dove vogliamo andare!"

"Chissà come sarebbe finita se avessero dato anche a noi un tempo supplementare da giocare come l'han dato alla Roma"

"Altra partita da dimenticare, altre prestazione imbarazzante di un Milan che non c'è più. Non è bastata la rimonta finale per evitare la sconfitta. Tra la protesta a Furlani, tra i fischi dopo il primo tempo e dopo il cambio di Leao, il Milan rischia veramente di stare fuori dalla Champions. Intanto a Genova senza tre giocatori: Leao, Estupinan e Saelemaekers per squalifica"

 

 

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