Milan-Atalanta 2-3, le reazioni dei tifosi sui social

L'ambiente rossonero è ormai una polveriera: molti spettatori hanno abbandonato le tribune prima del termine, mentre sui social la contestazione è esplosa con ferocia. La qualificazione in Champions League è ora seriamente a rischio e obbligherà gli uomini di Allegri a conquistare sei punti nelle ultime due gare. Vediamo insieme alcune reazione dei tifosi rossoneri raccolte dalla nostra redazione: tra rabbia, delusione e i meme più virali su X, Instagram e Facebook.