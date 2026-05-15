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Milan, l’annuncio di Moretto: “Percentuali alte per l’addio di Tare e Allegri”. La verità su Mateta

Milan, l'annuncio di Moretto: 'Percentuali alte per l'addio di Tare e Allegri'. La verità su Mateta
Terremoto Milan, Moretto lancia la bomba: "Alte possibilità di cambiare sia Tare che Allegri". Il punto sul futuro, D'Amico e il caso Mateta
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Dopo le parole di Gerry Cardinale a 'La Gazzetta dello Sport', si aprono possibili nuovi orizzonti per il futuro del Milan. A fare il punto della situazione ci ha pensato anche il giornalista Matteo Moretto su 'YouTube'.

"Senza Champions sarebbe un fallimento a livello economico e di progetto".

Moretto sicuro: "Allegri e Tare i più a rischio"

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Parole che confermano le stesse del numero uno rossonero dette in mattinata. Moretto continua.

"Cardinale traccerà una linea a fine stagione. A me risulta che le figure più in discussione internamente siano quelle di Allegri e Tare, poi è chiaro che si valuterà anche il lavoro di Furlani e di tutti. Ci sono percentuali molto alte che il Milan possa cambiare sia Tare che Allegri. La Champions League potrebbe cambiare il mercato".

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Secondo il giornalista, quindi, Allegri e Tare sarebbero le figure più a rischio in questo momento. Una dichiarazione che un po' contrasta da quanto risultato dalle parole di Cardinale: il numero uno del Milan ha citato solo l'allenatore livornese nella sua intervista, dando la sensazione di una possibile conferma.

Il punto su Mateta e non solo

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Continua Moretto che poi parla anche del possibile nuovo direttore sportivo del Milan: D'Amico è il nome che piace di più, ma non sarebbe ancora chiuso. Si passa poi al mercato.

"Il tempo di Mateta al Milan è finito. Non mi risulta possa tornare ad essere un nome forte per i rossoneri. Riproposto Joe Gomez nelle ultime settimane".

Come sottolinea il giornalista, bisogna aspettare la fine della stagione e che il Milan metta ordine dal punto di vista organizzativo.

La nostra analisi

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Da capire però quanto potrebbe cambiare la possibile qualificazione in Champions League anche sulle valutazioni dello stesso Allegri: l'ingresso nella massima competizione europea, farebbe infatti scattare il rinnovo automatico del contratto dell'allenatore fino al 2028 a 6 milioni di euro netti a stagione. Se Allegri dovesse restare e forzare un suo esonero, peserebbe molto nel bilancio rossonero. Una soluzione potrebbe essere, nel caso, un passaggio in Nazionale. Questione Mateta: ricordiamo che il francese è stato a un passo dal Milan per poco più di 30 milioni di euro a gennaio, ma saltò tutto per problemi fisici al ginocchio. Anche a noi di Pianeta Milan risulta difficile che si possa riaprire tutto, proprio per la questione infortuni.

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