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Zazzaroni è sicuro: “Allegri vuole lasciare il Milan, ma solo a una condizione”

Zazzaroni sicuro: 'Allegri preferirebbe andarsene dopo aver conquistato il posto Champions'
Zazzaroni vuota il sacco su Allegri: "Vuole lasciare il Milan dopo la Champions". Il retroscena sul futuro dell'allenatore rossonero da 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Caos continuo sul Milan: in queste settimane voci e indiscrezioni di un'altra rivoluzione possibile. L'intervista di Gerry Cardinale non ha escluso cambiamenti, anzi. Occhio anche al futuro di Massimiliano Allegri che potrebbe restare al Milan oppure lasciare il progetto dopo una sola stagione. Di questo parla il giornalista Ivan Zazzaroni nel suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport' dove analizza e conferma le indiscrezioni sui dissidi tra l'allenatore livornese e Ibra. Ecco degli estratti interessanti.

Milan, il futuro di Allegri secondo Zazzaroni

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"Max preferirebbe andarsene dopo aver conquistato il posto Champions e non la qualificazione all'Europa League, che rappresenta comunque un progresso rispetto all'ultima stagione.

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L'eventuale addio di Allegri al Milan aprirebbe uno scenario tutt'altro che banale, soprattutto dal punto di vista economico e societario. La qualificazione alla prossima edizione della Champions League farebbe infatti scattare il rinnovo automatico del contratto fino al 2028 a 6 milioni di euro netti a stagione.

La nostra analisi sposta il focus sulle casse del club: l'ingaggio di Allegri peserebbe a bilancio per circa 11 milioni di euro lordi all'anno. Se il tecnico decidesse di rassegnare le dimissioni rinunciando a questa cifra pur di non lavorare con Ibrahimović, il Milan risparmierebbe un tesoretto enorme da reinvestire immediatamente sul mercato per il nuovo allenatore. Al contrario, un esonero forzato da parte di RedBird si trasformerebbe in un sanguinoso salasso finanziario.Ma se lo strappo dovesse consumarsi davvero e le strade si separassero, quale potrebbe essere la nuova destinazione del mister livornese? Zazzaroni risponde anche a questo quesito, tracciando una rotta clamorosa:

"Allegri, così come Mancini, è effettivamente uno dei nomi più caldi della lista Malagò per la panchina della Nazionale; lista molto ristretta".

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