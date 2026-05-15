Caos continuo sul Milan: in queste settimane voci e indiscrezioni di un'altra rivoluzione possibile. L'intervista di Gerry Cardinale non ha escluso cambiamenti, anzi. Occhio anche al futuro di Massimiliano Allegri che potrebbe restare al Milan oppure lasciare il progetto dopo una sola stagione. Di questo parla il giornalista Ivan Zazzaroni nel suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport' dove analizza e conferma le indiscrezioni sui dissidi tra l'allenatore livornese e Ibra. Ecco degli estratti interessanti.